25 năm sống ở Đào Duy Anh, người phụ nữ kể chuyện phía sau khu đất “vàng” đề xuất xây tháp đôi 99 tầng

Các công trình tại khu đất 5-7 Đào Duy Anh đang được tháo dỡ, chuẩn bị cho dự án tháp đôi 99 tầng, trong khi người dân quanh khu vực còn nhiều băn khoăn về những ảnh hưởng trong quá trình thi công.

Những ngày qua, các công trình hiện hữu tại khu đất số 5–7 Đào Duy Anh (Hà Nội) đang được tháo dỡ, thu dọn mặt bằng. Nhiều máy móc, thiết bị phá dỡ hạng nặng được huy động, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển tổ hợp Hanoi Twin Towers 99.

Ghi nhận tại khu đất số 5 Đào Duy Anh, các hạng mục công trình hiện hữu đang dần được tháo dỡ. Bên trong khu đất, máy xúc cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động để phá dỡ, thu gom vật liệu và dọn dẹp mặt bằng.





Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh nằm trên tuyến đường đắc địa của Hà Nội, đang được giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho dự án Hanoi Twin Towers 99.

Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh nằm gần hầm chui Kim Liên, trên trục đường Lê Duẩn, thuộc khu vực trung tâm Hà Nội.

. Các hạng mục công trình cũ tại khu đất số 5 Đào Duy Anh đang dần được phá dỡ, thu dọn mặt bằng.

Máy xúc hoạt động bên trong khu đất số 5 Đào Duy Anh, phục vụ công tác phá dỡ và thu gom vật liệu xây dựng.

Công tác tháo dỡ diễn ra tại khu đất có vị trí đắc địa trên tuyến Đào Duy Anh. Nhiều máy móc hoạt động bên trong khuôn viên, các hạng mục cũ từng bước được giải phóng, tạo điều kiện cho quá trình bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mới.

Trong khi đó, tại khu đất số 7 Đào Duy Anh, Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm cũng nằm trong kế hoạch phá dỡ để nhường chỗ cho tổ hợp công trình hiện đại.

Được hình thành từ năm 1961 với tên gọi ban đầu là Khách sạn Bạch Mai, công trình sau đó đổi tên thành Khách sạn chuyên gia Kim Liên, từng phục vụ các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bà Vũ Thị Thanh Ngà - người đã sinh sống 25 năm tại khu vực, chia sẻ những băn khoăn về tác động của dự án tháp đôi 99 tầng đối với khu dân cư hiện hữu.

Người dân sống gần khu đất dự án quan tâm đến nguy cơ rung lắc trong quá trình thi công, cũng như những vấn đề liên quan đến thu hồi đất và phương án tái định cư nếu có trong tương lai

Chia sẻ với chúng tôi, bà Vũ Thị Thanh Ngà (Phường Kim Liên, TP Hà Nội) cho biết, "Dãy nhà vừa phá là dãy nhà tập thể 4 tầng xây từ năm 1960 để chia cho nhân viên khách sạn ngày xưa. Khu đất này đều là khuôn viên khách sạn. Khu vực khách sạn Kim Liên cũng sẽ phá dỡ để xây dựng dự án".

Đã sinh sống tại đây 25 năm, bà Ngà bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Tuy nhiên, trước kế hoạch xây dựng tòa tháp 99 tầng, bà cũng như một số cư dân không khỏi băn khoăn về những tác động có thể xảy ra đối với khu dân cư hiện hữu, từ vấn đề cảnh quan đến nguy cơ rung lắc trong quá trình thi công, đặc biệt đối với các hộ sống ở tầng 3, tầng 4 của khu tập thể.

“Đương nhiên, khi xây dựng mà có những vấn đề liên quan đến cư dân xung quanh thì tôi mong sẽ có thông tin sớm, minh bạch, rõ ràng để người dân hiểu về quyền lợi của mình”, bà Ngà chia sẻ.

Theo phương án đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 gồm hai tòa tháp cao 568m, với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, dự kiến được xây dựng trên khu đất gần 3,5ha.

Nếu được triển khai, hai tòa tháp sau khi hoàn thành sẽ trở thành tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 toàn cầu.

Theo bà, một số người dân lo ngại khu tập thể cũ có thể bị ảnh hưởng về cảnh quan khi tòa tháp quy mô lớn được xây dựng, thậm chí đặt ra khả năng phải di dời để phục vụ dự án. Bên cạnh đó, những vấn đề như phương án thu hồi đất, nơi ở mới và mức đền bù cũng là điều khiến người dân quan tâm.

"Một số người trong đó có tôi nghĩ là khi tòa tháp 99 tầng được xây dựng lên thì dãy tập thể cũ này sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của tòa tháp đó thì cư dân nghĩa là sẽ bị giải tỏa phải chuyển đi nơi khác. Cư dân tầng 3-4 sẽ bị rung lắc nên người dân cũng khá lo lắng. Đặc biệt trong quá trình khoan phá và xây dựng sẽ gây ảnh hưởng, bị rung lắc.

Dù còn những băn khoăn, bà Ngà cho biết bản thân vẫn tin tưởng vào định hướng phát triển của thành phố và Trung ương. “Khi thấy thành phố phát triển thì người dân đều phấn khởi, nhưng cũng sẽ lo lắng về việc thu hồi đất thì họ sẽ đi đâu, đền bù như thế nào”, bà nói.

Khách sạn Kim Liên được hình thành từ năm 1961, từng mang tên Khách sạn Bạch Mai, gắn với một giai đoạn phát triển của Thủ đô.

Khách sạn Kim Liên tại số 7 Đào Duy Anh cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm nằm trong kế hoạch phá dỡ để nhường chỗ cho dự án mới.

Việc tháo dỡ các công trình tại khu đất số 5–7 Đào Duy Anh diễn ra trong bối cảnh dự án Hanoi Twin Towers 99 đang được đề xuất triển khai. Trước đó, ngày 8/7/2026, liên danh Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án tại khu đất này.

Theo phương án đề xuất, dự án có quy mô khu đất 34.936m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 880.000m², chưa tính tầng hầm. Công trình dự kiến gồm hai tòa tháp cao 568m, với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, mật độ xây dựng khoảng 35%.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng 3–3,5 tỷ USD. Nếu được xây dựng theo thiết kế đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt Petronas Twin Towers của Malaysia, công trình cao 452m, để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Khu đất dự kiến xây dựng tháp đôi nằm tại vị trí kết nối giao thông quan trọng ở phía Nam trung tâm Hà Nội, gần trục Lê Duẩn, hầm chui Kim Liên, Công viên Thống Nhất và các tuyến đường hướng về Quốc lộ 1A.

Hiện các công trình tại khu đất số 5–7 Đào Duy Anh đang trong quá trình tháo dỡ, thu dọn mặt bằng. Việc giải phóng mặt bằng được xem là bước chuẩn bị cho kế hoạch phát triển tổ hợp Hanoi Twin Towers 99, dự án được đề xuất với quy mô lớn, dự kiến tạo điểm nhấn mới cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Không chỉ hướng tới danh hiệu tháp đôi cao nhất thế giới , Hanoi Twin Towers 99 còn đặt mục tiêu xác lập thêm nhiều kỷ lục khác như: vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 là tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn và nhà ở cao cấp. Nhà đầu tư cũng nêu định hướng triển khai dự án gắn với việc chỉnh trang khu vực góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên.