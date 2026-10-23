Siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử Việt Nam đang tuyển hàng loạt vị trí, từ kỹ sư đến nhân viên phục vụ khách VIP, lương không thấp hơn 16 triệu/tháng

ACV tiếp tục tuyển dụng nhân sự cho sân bay Long Thành, với nhiều vị trí từ kỹ thuật, vận hành đến phục vụ nhà khách VIP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tiếp tục tuyển dụng lao động cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành năm 2026. Theo thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 22/10/2026, thời hạn tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 30/10/2026, trong giờ hành chính, không bao gồm thứ Bảy và Chủ nhật.

Các vị trí tuyển dụng thuộc nhiều nhóm công việc, gồm kỹ sư vận hành, bảo trì thiết bị kỹ thuật; nhân viên bảo trì, sửa chữa thiết bị kỹ thuật và công trình; nhân viên vận hành thiết bị kỹ thuật; nhân viên thu phí; lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất; kiểm tra, giám sát sân đỗ; vệ sinh sân đường khu bay; giám sát vệ sinh và phục vụ nhà khách VIP.

Mức lương từ 13 triệu đồng/tháng, yêu cầu tiếng Anh tùy vị trí

Theo thông báo của ACV, mức lương hàng tháng không thấp hơn 16 triệu đồng đối với lực lượng lao động chuyên môn và không thấp hơn 13 triệu đồng đối với lao động phổ thông. Người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định, đồng thời có cơ hội tham gia đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Đối với vị trí kỹ sư vận hành, bảo trì thiết bị kỹ thuật, ứng viên cần tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các ngành phù hợp như điện, công nghệ thông tin phần cứng hoặc kỹ thuật ô tô. Trình độ tiếng Anh yêu cầu tương đương TOEIC từ 450 điểm trở lên, cùng chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Trong khi đó, một số vị trí vận hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị kỹ thuật yêu cầu ứng viên tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành trở lên, thuộc các lĩnh vực như điện, điện tử hoặc điều hòa không khí. Với công việc bảo trì, sửa chữa công trình, chuyên ngành xây dựng và kiến trúc là những lĩnh vực phù hợp. Mức tiếng Anh yêu cầu ở một số vị trí thuộc nhóm này tương đương TOEIC từ 300 điểm.

Vị trí lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất đòi hỏi ứng viên đáp ứng điều kiện về sức khỏe, giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện và các yêu cầu chuyên môn liên quan. Người có chứng chỉ giám sát, vận hành phương tiện hoặc thiết bị trong khu vực hạn chế của sân bay được ưu tiên.

Đáng chú ý, vị trí nhân viên phục vụ nhà khách VIP có tiêu chuẩn riêng về độ tuổi, chiều cao và khả năng giao tiếp. Ứng viên không quá 30 tuổi, chiều cao tối thiểu 1,58 m đối với nữ và 1,70 m đối với nam; có giọng nói rõ ràng, giao tiếp tự tin. Người tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn, ưu tiên các lĩnh vực tiếng Anh, ngoại giao, du lịch hoặc quản lý. Kinh nghiệm phục vụ khách VIP hoặc khách hạng thương gia là lợi thế.

Nhìn chung, ứng viên phải là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đáp ứng yêu cầu sức khỏe và điều kiện chuyên môn của vị trí dự tuyển. Độ tuổi thông thường không quá 30 hoặc 35 tùy chức danh; trường hợp vượt giới hạn tuổi có thể được xem xét căn cứ vào trình độ, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của công việc.

Hồ sơ dự tuyển cần chuẩn bị những gì?

Theo hướng dẫn của ACV, hồ sơ ứng tuyển gồm đơn xin việc theo mẫu, sơ yếu lý lịch có ảnh và xác nhận trong vòng 3 tháng, phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc giấy xác nhận đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu, giấy khám sức khỏe trong thời hạn quy định cùng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ứng viên cần chuẩn bị thêm bản sao giấy khai sinh, căn cước công dân, bảng điểm và các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu. Chứng chỉ ngoại ngữ phải thuộc danh mục được chấp nhận trong thông báo; các bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến không được chấp nhận. Hồ sơ cần có 2 ảnh màu 4x6 nền trắng. Riêng ứng viên dự tuyển vị trí phục vụ nhà khách VIP phải bổ sung ảnh toàn thân 12x15 chụp trong vòng 6 tháng.

ACV tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát nhanh tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, số 02 Sông Đà, phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh. Trước khi nộp, ứng viên cần hoàn thành thông tin theo mã QR trong thông báo và ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại trên bìa hồ sơ. Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được hoàn trả.

Thông tin chi tiết về điều kiện của từng vị trí và biểu mẫu dự tuyển được công bố trong thông báo của ACV. Ứng viên có thể liên hệ qua email để tìm hiểu thêm.

Sân bay Long Thành chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thương mại cuối năm 2026

Sân bay Long Thành được khởi công ngày 5/1/2021, xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha với tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng, tương đương khoảng 16 tỷ USD.

Theo quy hoạch giai đoạn 1, sân bay có công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời hình thành đầu mối trung chuyển hàng không quốc tế trong khu vực.

Để hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026, kế hoạch vận hành thử toàn diện được chia thành 3 đợt, dự kiến triển khai từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Đợt đầu diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, đợt thứ hai vào tháng 11 và đợt cuối vào tháng 12/2026.

Theo lộ trình, việc khai thác sân bay sẽ tăng dần theo 3 giai đoạn. Từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, công suất khai thác dự kiến ở mức 6-10% công suất thiết kế. Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10/2027, mức khai thác dự kiến đạt khoảng 50%; từ sau tháng 10/2027, sân bay hướng tới khai thác 100% công suất thiết kế.