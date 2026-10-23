Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có tới 7 tuyến cáp treo nối thẳng lên đỉnh núi cao gần 1.500 m, công trình do Sun Group đầu tư từng xác lập 4 kỷ lục thế giới

Nằm trên đỉnh Bà Nà, hệ thống cáp treo này từng gây chú ý khi một tuyến dài gần 5,8 km xác lập cùng lúc 4 kỷ lục Guinness thế giới.

Cách trung tâm Đà Nẵng hơn 20 km, Bà Nà nằm ở độ cao khoảng 1.487 m so với mực nước biển, sở hữu địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ và cảnh quan rừng tự nhiên. Tuy nhiên, địa hình tại đây cũng là trở ngại đối với việc tiếp cận và khai thác tiềm năng du lịch tại khu vực này.

Bước ngoặt xuất hiện khi hệ thống cáp treo Bà Nà được khởi công vào tháng 3/2008 và chính thức vận hành ngày 25/3/2009. Sau hơn 400 ngày thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, tuyến cáp treo đầu tiên mở ra phương thức di chuyển thuận tiện hơn từ chân núi lên khu vực Bà Nà, tạo nền tảng cho quá trình phát triển tổ hợp du lịch trên đỉnh Núi Chúa.

Công trình do Tập đoàn Sun Group đầu tư, sử dụng công nghệ của Doppelmayr (Áo), doanh nghiệp chuyên phát triển hệ thống cáp treo. Ngay trong giai đoạn đầu, tuyến cáp treo Bà Nà đã gây chú ý khi được Guinness World Records ghi nhận 2 kỷ lục liên quan đến chiều dài tuyến cáp treo một dây và độ chênh cao giữa ga đi với ga đến.

Theo số liệu được công bố tại thời điểm đó, tuyến Suối Mơ – Bà Nà dài 5.042,62 m, với độ chênh cao giữa hai nhà ga đạt 1.291,81 m.

Đến năm 2013, hệ thống tiếp tục được mở rộng với tuyến Thác Tóc Tiên – L’Indochine. Tuyến cáp treo dài 5.771,61 m này được Guinness World Records ghi nhận 4 kỷ lục: tuyến cáp treo một dây dài nhất, độ chênh cao giữa ga đi và ga đến lớn nhất (1.368,93 m), sợi cáp không nối dài nhất (11.587 m) và cuộn cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn) tại thời điểm xác lập.

Khi lượng khách và nhu cầu trải nghiệm tăng lên, mạng lưới cáp treo tiếp tục được đầu tư để kết nối các khu vực tham quan ở những cao độ khác nhau.

Năm 2018, hệ thống được giới thiệu gồm 5 tuyến: Suối Mơ – Bà Nà, Debay – Morin, Thác Tóc Tiên – L’Indochine, Hội An – Marseille và Bordeaux – Louvre. Đến năm 2024, tài liệu của đơn vị vận hành ghi nhận 6 tuyến. Theo thông tin cập nhật năm 2026, hệ thống hiện có 7 tuyến, gồm Champa – Taiga và Hội An 2 – Moon Kingdom bên cạnh các tuyến đã vận hành trước đó.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng các thông số kỹ thuật, cáp treo Bà Nà còn được ghi nhận tại World Travel Awards (WTA), giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch. Năm 2019, Sun World Ba Na Hills được vinh danh ở hạng mục Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới (World’s Leading Cable Car System).

Năm 2026, hệ thống tiếp tục giành danh hiệu Cáp treo hàng đầu châu Á (Asia’s Leading Cable Car). Cùng năm, Sun World Ba Na Hills được trao danh hiệu Công viên chủ đề hàng đầu châu Á (Asia’s Leading Theme Park), đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp giữ danh hiệu này trong giai đoạn 2020–2026.

Nếu cáp treo là hạ tầng đưa du khách lên núi, hệ thống dịch vụ phía trên đã tạo nên diện mạo của Bà Nà Hills ngày nay.

Nằm trên đỉnh Núi Chúa, Sun World Ba Na Hills phát triển theo mô hình tổ hợp du lịch kết hợp cảnh quan tự nhiên, kiến trúc, vui chơi giải trí, ẩm thực và lưu trú. Hệ thống cáp treo không chỉ giúp rút ngắn hành trình lên núi mà còn kết nối các khu vực tham quan, tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhiều hạng mục trong cùng một chuyến đi.

Nổi bật nhất trong số đó là Cầu Vàng, công trình dài gần 150 m, nằm ở độ cao khoảng 1.414 m và khai trương năm 2018. Với thiết kế như dải lụa vàng được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ, cây cầu nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Đà Nẵng.

Bên cạnh Cầu Vàng, khu du lịch còn có Làng Pháp với kiến trúc lấy cảm hứng từ châu Âu, Fantasy Park – khu vui chơi trong nhà, vườn hoa Le Jardin D’Amour cùng các công trình, chương trình biểu diễn nghệ thuật và dịch vụ ẩm thực, lưu trú.