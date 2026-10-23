Việt Nam sắp có tòa tháp 108 tầng, cao hơn Landmark 81 gần 100 m: Chưa khởi công đã lọt top 11 thế giới, được vinh danh tại giải kiến trúc quốc tế

Dù chưa khởi công nhưng dự án xây dựng tòa tháp này của Việt Nam đã gây chú ý khi xuất hiện trong bảng xếp hạng thế giới và được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc quốc tế năm 2026.

Dự án xây dựng tòa tháp 108 tầng tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong danh sách những công trình cao tầng tham vọng nhất thế giới, dù vẫn chưa được xây dựng.

Theo dữ liệu từ The Skyscraper Center, cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên theo dõi các công trình cao tầng, dự án này mang tên Hanoi Finance Tower, dự kiến xây dựng tại khu đô thị Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, khu vực Đông Anh.

Tòa tháp có chiều cao thiết kế lên tới 555 m với 108 tầng nổi. Nếu được xây dựng đúng theo phương án công bố, công trình sẽ vượt qua Landmark 81 tại TP.HCM (có chiều cao kiến trúc 461,2m) để trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Dự án Hanoi Finance Tower được quy hoạch trở thành điểm nhấn kiến trúc của khu đô thị Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, với chiều cao thiết kế lên tới 555 m (Ảnh SOM)

Đáng chú ý, dù vẫn ở giai đoạn đề xuất, tòa tháp đã được The Skyscraper Center xếp đồng hạng 11 với Lakhta Center III tại thành phố St. Petersburg (Nga) trong danh sách 100 tòa nhà cao nhất thế giới đang được đề xuất năm 2026. Ngoài Hanoi Finance Tower, trong danh sách còn có sự góp mặt của nhiều dự án siêu cao tầng tại Dubai, Kuwait, Trung Quốc, Mỹ và Malaysia.

Tòa tháp 108 tầng được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc quốc tế năm 2026

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao, Hanoi Finance Tower còn được giới kiến trúc quốc tế ghi nhận khi xuất hiện trong danh sách các dự án được vinh danh tại hệ thống giải thưởng CVU Awards 2026. Theo hồ sơ trên The Skyscraper Center, tòa tháp nhận danh hiệu Award of Excellence thuộc hạng mục Future Project Award (Dự án tương lai) năm 2026.

Giải thưởng do Council on Vertical Urbanism (CVU), tổ chức trước đây có tên Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), thực hiện nhằm ghi nhận những công trình, ý tưởng và giải pháp nổi bật trong lĩnh vực phát triển đô thị theo chiều cao.

Theo danh sách được chuyên trang kiến trúc Archinect công bố ngày 28/5/2026, Hanoi Finance Tower là một trong 8 dự án được vinh danh ở hạng mục Future Project Award.

Những dự án còn lại đến từ nhiều thành phố lớn trên thế giới như Sydney (Australia), Riyadh (Saudi Arabia), London (Anh), Singapore, Dubai (UAE), Thâm Quyến (Trung Quốc) và Jeddah (Saudi Arabia). Giải thưởng CVU Awards 2026 ghi nhận tổng cộng 73 dự án đến từ 20 quốc gia, trải rộng trên 20 hạng mục khác nhau.

Dù chưa khởi công, Hanoi Finance Tower đã được xếp đồng hạng 11 trong danh sách 100 tòa nhà cao nhất thế giới đang được đề xuất năm 2026 (Ảnh SOM)

Theo ban tổ chức, các công trình được vinh danh không chỉ thể hiện tham vọng kiến trúc mà còn chú trọng khả năng thích ứng, sử dụng tài nguyên thông minh, ứng dụng công nghệ và tạo ra giá trị lâu dài cho đô thị.

Việc một dự án tại Việt Nam góp mặt trong danh sách này cho thấy phương án thiết kế đã nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn quốc tế ngay cả khi công trình chưa được xây dựng.

Tòa tháp cao 555 m được thiết kế bởi hãng kiến trúc nổi tiếng của Mỹ

Hanoi Finance Tower nằm trong dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, do liên doanh giữa Tập đoàn BRG của Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản phát triển. Đơn vị đảm nhiệm thiết kế kiến trúc và kỹ thuật kết cấu của tòa tháp là Skidmore, Owings & Merrill (SOM), một trong những hãng kiến trúc nổi tiếng của Mỹ.

SOM từng tham gia thiết kế nhiều công trình chọc trời mang tính biểu tượng trên thế giới, nổi bật trong số đó là Burj Khalifa tại Dubai (UAE), tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay với chiều cao 828 m. Theo thông tin SOM từng công bố, hãng được lựa chọn thiết kế tòa tháp trung tâm của khu đô thị Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sau một cuộc thi kiến trúc quốc tế.

Dự án xây dựng tòa tháp 108 tầng tại Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng kiến trúc quốc tế CVU Awards 2026, ở hạng mục Future Project Award (Ảnh SOM)

Công trình 108 tầng được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc của khu đô thị có quy mô khoảng 300 ha, nằm giữa trung tâm Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài. Theo phương án thiết kế, Hanoi Finance Tower là tòa tháp đa chức năng, kết hợp các không gian thương mại, văn phòng, khách sạn và khu lưu trú.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là định hướng tích hợp công nghệ thông minh, giải pháp tiết kiệm năng lượng và không gian xanh trên cao. Thay vì chỉ tập trung vào chiều cao, đơn vị thiết kế còn hướng tới việc hình thành một công trình có khả năng phục vụ nhiều hoạt động khác nhau, đồng thời tạo ra những không gian sinh hoạt và trải nghiệm ở độ cao hàng trăm mét.

Các giải pháp được giới thiệu bao gồm tận dụng thông gió tự nhiên, tổ chức không gian linh hoạt và bố trí những khu vườn trên cao nhằm nâng cao chất lượng môi trường bên trong tòa tháp.

Tổng diện tích sàn phần tháp dự kiến đạt khoảng 328.195 m². Công trình còn được giới thiệu với 752 căn hộ, 308 phòng khách sạn và gần 2.500 chỗ đỗ xe. Những thông số này cho thấy quy mô đáng chú ý của dự án, không chỉ về chiều cao mà còn ở khả năng tích hợp nhiều chức năng trong cùng một tòa nhà.

Tòa tháp Hanoi Finance Tower được thiết kế bởi hãng kiến trúc SOM của Mỹ, đơn vị từng tham gia thiết kế Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới tại Dubai. (Ảnh: SOM)

Bao giờ tòa tháp cao hơn Landmark 81 gần 100 m được hoàn thành?

Theo dữ liệu được The Skyscraper Center cập nhật, Hanoi Finance Tower hiện vẫn ở trạng thái Proposed, tức đang trong giai đoạn đề xuất. Cơ sở dữ liệu quốc tế này ghi nhận mốc hoàn thành dự kiến của tòa tháp là năm 2035. Tuy nhiên, đây mới là thời điểm dự kiến trong hồ sơ và có thể thay đổi tùy theo quá trình triển khai thực tế.

The Skyscraper Center cũng lưu ý rằng thông tin về các dự án đang được đề xuất được tổng hợp từ những nguồn đáng tin cậy tại thời điểm cập nhật. Các dữ liệu như chiều cao, số tầng và thông số kỹ thuật có thể tiếp tục thay đổi cho đến khi công trình hoàn thành và được xác nhận chính thức. Do đó, chiều cao 555 m và quy mô 108 tầng hiện vẫn là những thông số thiết kế, chưa phải số liệu của một công trình đã được xây dựng.

Nếu được hiện thực hóa đúng theo phương án công bố, Hanoi Finance Tower không chỉ vượt Landmark 81 về chiều cao mà còn có thể trở thành một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất tại Việt Nam.

Nguồn: Skyscraper Center