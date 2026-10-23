Sân bay duy nhất Việt Nam lọt top 10 sạch nhất thế giới sắp có thay đổi lớn với dự án gần 2.000 tỷ đồng

Dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh có tổng mức đầu tư khoảng 1.920 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Tuy nhiên, dự án đang cần tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cát, đất san lấp và vị trí bãi đổ thải.

Theo Báo Khánh Hòa, ngày 21/10, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng các cơ quan liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, đường cất hạ cánh cùng hệ thống đường lăn tiếp giáp và đường lăn song song tại sân bay Cam Ranh đã được khai thác liên tục hơn 50 năm. Sau thời gian dài vận hành, mặt đường xuất hiện nhiều hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, đặt ra yêu cầu cải tạo và sửa chữa.

Trong quá trình chuẩn bị dự án, Ban Quản lý dự án Thăng Long kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cát xây dựng, đất san lấp và xác định vị trí bãi đổ thải phục vụ thi công. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển cũng như khả năng đáp ứng tiến độ dự án.

Đối với nguồn cát, đơn vị đề xuất xem xét nâng trữ lượng, công suất khai thác và gia hạn khai thác tại các mỏ cát hiện hữu trên sông Cái, sông Dầu, đồng thời ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu cho công trình.

Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng kiến nghị hỗ trợ đưa vào khai thác các mỏ cát và đất san lấp đã có quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ thăm dò và đánh giá tác động môi trường nhằm bổ sung nguồn cung, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Về bãi đổ thải, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tìm vị trí tiếp nhận chất thải xây dựng và thống nhất phương án xử lý. Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long và đơn vị tư vấn rà soát khả năng cung ứng vật liệu thực tế để đề xuất phương án phù hợp.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục làm rõ phương án xây dựng hệ thống đèn tiếp cận qua khu vực ngã ba cầu Long Hồ - đầm Thủy Triều, đồng thời thống nhất việc đấu nối hệ thống thoát nước và cấp điện phục vụ dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các phần việc liên quan phải hoàn thành trong tháng 10.