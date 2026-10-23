Ai từng mua thuốc nam gia truyền của “Lương y Hoàng Linh”, khẩn trương liên hệ công an trước ngày 31/12

Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những người từng mua thuốc nam gia truyền của Hoàng Thị Linh, người bị cáo buộc giả danh “Lương y Hoàng Linh” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ cơ quan điều tra trước ngày 31/12/2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế), đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thôn Quyết Tiến, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh, theo quyết định khởi tố vụ án ngày 14/10/2026.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 5/2026, Hoàng Thị Linh sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube và Zalo mang danh xưng "Lương y Hoàng Linh" để đăng tải thông tin gian dối về trình độ chuyên môn, nguồn gốc sản phẩm và khả năng điều trị bệnh, nhằm quảng cáo, tư vấn bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc nam gia truyền.

Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Tuy nhiên, thực tế, Linh chỉ học hết lớp 3/12, không có chuyên môn về y, dược và không được đào tạo về y học cổ truyền; các sản phẩm do Linh bán không phải là bài thuốc gia truyền như quảng cáo. Bằng việc đưa ra những thông tin gian dối, Linh đã tạo dựng lòng tin, khiến nhiều người tin tưởng mua thuốc và giao tiền, qua đó đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Để mở rộng điều tra vụ án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an thành phố Bắc Ninh, địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh, hoặc liên hệ điều tra viên Đặng Văn Trường, số điện thoại: 0326533737 - trước ngày 31/12/2026, để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật, trân trọng.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh