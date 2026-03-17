Khởi tố 2 vụ bán “thuốc nam gia truyền” chưa được cấp phép trên mạng xã hội: Hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

Hơn 2.000 sản phẩm đã được tiêu thụ

Theo VOV, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Trong vụ việc thứ nhất, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (sinh năm 1993, trú tại xã Pu Nhi). Dù không có chuyên môn hay được đào tạo về y học cổ truyền, đối tượng này vẫn tự ý thu hái các loại cây rừng, băm nhỏ, phơi khô rồi phối trộn, sau đó đóng gói thành sản phẩm. Những gói “thuốc” này được quảng cáo là có thể chữa nhiều bệnh như dạ dày, phụ khoa và được rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Đối tượng Phàng Thị Sua bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Ở một vụ án khác, Giàng A Cu (sinh năm 1990, trú tại xã Na Son) cũng bị khởi tố với hành vi tương tự. Qua khám xét, lực lượng chức năng xác định đối tượng không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng vẫn tự sản xuất các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh, gồm: “Gậu Sua” – được giới thiệu chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung; “Phềnh Mông Giàng” – được quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày.

Một sản phẩm thuốc nam do Giàng A Cu sản xuất.

Các sản phẩm này đều được tự thu hái, phối trộn từ cây rừng, đóng gói thủ công và bán qua mạng xã hội mà không qua kiểm định chất lượng hay cấp phép lưu hành.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đáng lo ngại, việc quảng cáo thường sử dụng các cụm từ như “gia truyền”, “hiệu quả cao”, “chữa dứt điểm” để tạo niềm tin, khiến nhiều người bệnh tin tưởng và mua sử dụng mà không có sự tư vấn của bác sĩ.

Hiện các vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đề nghị những người đã mua và sử dụng các sản phẩm nói trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Nguy cơ khó lường khi dùng “thuốc trôi nổi”

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc sử dụng các loại “thuốc nam gia truyền” không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Do không được kiểm định, các sản phẩm này có thể chứa tạp chất, vi sinh vật gây hại hoặc dược liệu độc, thậm chí bị pha trộn thêm các hoạt chất tân dược không kiểm soát. Người dùng có thể gặp phải các biến chứng như: Ngộ độc cấp tính, tổn thương gan – thận; Dị ứng, sốc phản vệ; Làm nặng thêm bệnh lý nền do điều trị sai cách; Che lấp triệu chứng, khiến bệnh tiến triển âm thầm đến giai đoạn muộn...

Đặc biệt, với các bệnh lý như dạ dày, phụ khoa hay các bệnh mạn tính, việc tự ý dùng “thuốc” không rõ nguồn gốc có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị, dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những loại gắn mác “gia truyền”, “bí truyền” nhưng không có giấy phép lưu hành.

Người dân khi có nhu cầu điều trị bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, tránh tiền mất tật mang vì tin vào những sản phẩm chưa được kiểm chứng.