Nhân viên ngân hàng bỏ nghề thành "thần y" bán thuốc gia truyền 3 đời: Đầu tư hàng tỷ đồng quảng cáo để tiếp cận người già

Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986) trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa là giám đốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, Toàn là một nhân viên ngân hàng nghỉ việc. Năm 2016, Hoàng Văn Toàn đã đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học (năm 2018), Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1987) trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa để theo Nhung học việc tại Phòng khám y học cổ truyền. Cũng trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên đã tìm đến, đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý.

Đối tượng Hoàng Văn Toàn được quảng cáo là Tiến sĩ danh dự (TSDD), Trưởng phòng chẩn trị YHCT Hoàng Minh Đường.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện độc lập, Toàn và Nhung không phối ngẫu được các vị thuốc theo đúng tỷ lệ nên khi sử dụng chữa cho bệnh nhân không đạt hiệu quả.

Cuối năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát, Nhung không hoạt động nữa mà cho Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề của Nhung để tiếp tục theo đuổi bài thuốc, đồng thời, Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và lấy tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Không tiếc tay chi tiền quảng cáo

Theo một bài viết đăng tải trên phương tiện truyền thông, đối tượng Hoàng Văn Toàn được quảng cáo là Tiến sĩ danh dự (TSDD), Trưởng phòng chẩn trị YHCT Hoàng Minh Đường.

Trang fanpage Phòng khám YHCT Hoàng Minh Đường dừng hoạt động từ ngày 12/3/2026 sau khi đối tượng Hoàng Văn Toàn bị bắt - Ảnh chụp màn hình

"Ông là đời thứ ba trong gia đình có truyền thống Đông y, được thừa hưởng và phát huy nghề gia truyền từ ông cha. Với niềm đam mê, trí tuệ và tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu, lương y Toàn đã thành công trong việc kết hợp kiến thức y học cổ truyền với công nghệ hiện đại để phát triển bài thuốc thảo dược đắp xương khớp hoàn toàn từ các loại cây lá thuốc tự nhiên.

Những cống hiến của gia tộc Lương y Hoàng tộc và cá nhân lương y Hoàng Văn Toàn đã được các cấp bộ, ngành chuyên môn vinh danh và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý...", bài viết quảng cáo.

Bài viết quảng cáo "thổi phồng" sự thật về kẻ lừa đảo Hoàng Văn Toàn

Song, sự thực lại hoàn toàn trái ngược.

Theo cơ quan điều tra, tháng 7/2024, sau khi Toàn và Lê Đình Tiến (sinh năm 1996, cùng trú tại xã Bá Thước) thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, với vai trò là Giám đốc Công ty, ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác, gồm: Bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp tại Phòng khám; bộ phận tư vấn, khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo, tictok…); bộ phận truyền thông maketting; bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.

Kênh Youtube của Hoàng Minh Đường - Ảnh chụp màn hình

Hàng loạt fanpage được lập ra, hàng tỷ đồng tiền quảng cáo được đổ vào facebook, TikTok để tiếp cận những người già, người lao động nghèo đang đau đớn vì bệnh xương khớp. Bọn chúng không ngần ngại cắt ghép hình ảnh từ những kênh truyền hình trong nước, "mượn danh" các hiệp hội đông y, hoặc xây dựng các video, bài viết để truyền tải, quảng cáo sai sự thật về các bài thuốc thông qua các fanpage trên nền tảng mạng xã hội, từ đó tạo dựng lòng tin cho những người bệnh.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch bản tâm lý chiến. Họ xưng là "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc".

Các đối tượng đã thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp chia làm nhiều bộ phận như: Bộ phận Marketing có nhiệm vụ chạy quảng cáo tràn lan trên Facebook, Zalo, TikTok. Sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các Đài Truyền hình uy tín và các Hiệp hội đông y để tạo lòng tin giả tạo. Bộ phận tư vấn online chuyên sử dụng các "kịch bản" được soạn sẵn để mạo danh bác sĩ, cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc.

Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA tỉnh Thanh Hóa

Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh.

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi. Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Hơn 10 đối tượng sa lưới

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 06/02/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án; ngày 10/02/2026, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng không chỉ chiếm đoạt tiền bạc, bài thuốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người bệnh. Qua làm việc với các nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ - Ảnh: CA tỉnh Thanh Hóa

Sản phẩm mang tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" thực chất là một sự chắp vá đầy nguy hiểm. Qua đấu tranh, Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc này không hề có công thức chuẩn xác, thậm chí không phối ngũ đúng tỷ lệ y học. Những loại thân cây, lá cỏ không rõ nguồn gốc được thu mua từ người dân, sau đó đưa vào máy băm chặt, xay nghiền thành bột trong những căn phòng không đảm bảo vệ sinh, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.

Qua chuyên án trên, tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật trên mạng xã hội. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của người dân để thổi phồng công dụng, gắn mác “thần dược”, “bài thuốc gia truyền”, từ đó trục lợi bất chính.

Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các sản phẩm chữa bệnh được quảng cáo trên mạng, đặc biệt là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.