Đấu giá 4 bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan tại trung tâm TP.HCM vào sáng nay, khởi điểm hơn 375 tỷ đồng

Trong số 4 tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá sáng 23/20, căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) có giá khởi điểm cao nhất với hơn 202,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các nhà đất và căn hộ tọa lạc tại các vị trí đắc địa trên đường Võ Văn Tần và Đồng Khởi...

Sáng 23/10, bốn bất động sản tại khu vực trung tâm TP.HCM được đưa ra đấu giá, trong đó tài sản có giá khởi điểm cao nhất là căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, với hơn 202,5 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản thứ nhất là căn nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng. Khu đất có diện tích 115,9m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Công trình trên đất có diện tích xây dựng 86,8m², tổng diện tích sàn 791,9m².

Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa trước đó. Ảnh: CT/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tài sản thứ hai là căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, với giá khởi điểm hơn 202,5 tỷ đồng. Khu đất có diện tích gần 300m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị với thời hạn lâu dài. Căn biệt thự có diện tích xây dựng 164,4m², tổng diện tích sàn 326,1m².

Tài sản thứ ba là căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 41 tỷ đồng. Căn hộ có diện tích sàn 79,37m², nằm trong công trình cao 6 tầng.

Tài sản thứ tư là nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, với giá khởi điểm hơn 37,3 tỷ đồng. Bất động sản có diện tích đất 26,4m², được sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị với thời hạn lâu dài. Trên đất có căn nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 26,43m², tổng diện tích sử dụng 62,4m².

Tổng giá khởi điểm của bốn bất động sản là hơn 375 tỷ đồng.