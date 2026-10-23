Anh Lê Tuấn Vũ dùng tài khoản ngân hàng của công ty chuyển khoản thành công 200 triệu, sau đó phải đến công an nhờ tra soát giao dịch
Vừa qua, Công an xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời xác minh, phối hợp giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm 200 triệu đồng, giúp người dân nhận lại đầy đủ số tiền.
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Trước đó, sáng 17/10/2026, Công an xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Tuấn Vũ, trú tại thôn 20 Hoàng Xá, xã Tu Vũ, về việc chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng của Công ty TNHH Thương mại Kim Vũ Quỳnh vào tài khoản ngân hàng của người khác do sơ suất trong quá trình giao dịch.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tu Vũ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp tra soát thông tin giao dịch nhằm xác định chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là chị Đinh Thị Nguyệt Minh, trú tại xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ.
Công an xã Tu Vũ chủ động liên hệ, mời chị Đinh Thị Nguyệt Minh đến trụ sở để phối hợp giải quyết vụ việc. Sau khi được cán bộ Công an giải thích rõ sự việc và hướng dẫn các thủ tục cần thiết, chị Minh đã tự nguyện phối hợp, thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại Kim Vũ Quỳnh dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an.
Nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, anh Lê Tuấn Vũ bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tu Vũ vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hỗ trợ kịp thời.
Đồng thời, anh cũng trân trọng cảm ơn chị Đinh Thị Nguyệt Minh vì sự trung thực, tự nguyện hoàn trả số tiền lớn mà mình nhận được.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ