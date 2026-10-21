Anh Nguyễn Tư Thoan chuyển khoản 23,05 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Diệu Nha: Công an rà soát giao dịch

Công an xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh phối hợp xác minh, hỗ trợ chị Nguyễn Thị Diệu Nha hoàn trả 23,05 triệu đồng cho anh Nguyễn Tư Thoan sau khi người này chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, vào ngày 12/10/2026, anh Nguyễn Tư Thoan (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) trong quá trình thao tác chuyển khoản ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 23,05 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Diệu Nha (ngụ tại Xóm Suối, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh).

Khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp xác minh từ Công an phường Thảo Nguyên, Công an xã Hưng Thuận đã nhanh chóng gửi giấy mời và chủ động làm việc với chị Nguyễn Thị Diệu Nha.

Chị Nguyễn Thị Diệu Nha đến Cơ quan Công an để làm các thủ tục chuyển trả lại số tiền do người khác chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Ngay khi nhận được thông báo và giải thích từ phía lực lượng Công an xã, chị Diệu Nha đã nhiệt tình hợp tác, làm rõ vụ việc và tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 23,05 triệu đồng cho anh Nguyễn Tư Thoan theo quy định.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của Công an xã Hưng Thuận đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân. Hành động trung thực, hợp tác tích cực của chị Nguyễn Thị Diệu Nha cũng là một hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Qua sự việc trên, Công an xã Hưng Thuận khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra thật kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ người lạ hoặc nghi ngờ có giao dịch chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền mà cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh