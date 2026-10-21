Công an TP Đà Nẵng truy tìm Nguyễn Thiên Vũ (SN 1992) để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn vào năm 2022.

Ngày 21/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang truy tìm Nguyễn Thiên Vũ (tên gọi khác: Bin, sinh ngày 22/02/1992), để phục vụ công tác điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 10/10/2022, tại quán nhậu Lá, đường Nguyễn Đôn Tiết, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (nay là phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích. Qua quá trình điều tra, xác minh, Nguyễn Thiên Vũ được xác định là người cần tìm để phục vụ công tác điều tra. Hiện chưa xác định được Vũ đang ở đâu.

Công an thành phố Đà Nẵng đang truy tìm Nguyễn Thiên Vũ (tên gọi khác: Bin, sinh ngày 22/02/1992). Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Đặc điểm nhận dạng: Vũ cao khoảng 1,68m, dáng người bình thường, nói giọng Đà Nẵng; có hình xăm chưa rõ hình dạng trên cả hai bắp tay. Nơi đăng ký thường trú trước đây tại K20/54 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (nay là phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Thiên Vũ, kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Mọi thông tin xin liên hệ Điều tra viên Ngô Tất Toàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 0935.303.379.

Cơ quan Công an đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin chính xác, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.