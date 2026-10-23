Lệnh bắt tạm giam đối với Mai Nguyễn Như Ngọc SN 2001

Các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, củng cố chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng.

Công an tỉnh Thanh Hóa tối 22/10/2026 cho biết, Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thành công đường dây môi giới, tổ chức cho công dân trên địa bàn tỉnh trốn đi nước ngoài.

Ngày 15/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Mai Nguyễn Như Ngọc (sinh năm 2001, trú tại xã Thiệu Quang) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 2005, trú tại xã Yên Định) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, cuối tháng 2/2026, qua công tác điều tra nắm tình hình công dân Thanh Hóa xuất cảnh ra nước ngoài lao động, học tập, du lịch, thăm thân... Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Mai Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Phương và L.T.S, cùng trú tại xã Yên Định có dấu hiệu môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, công ty lừa đảo trên không gian mạng do người Trung Quốc làm chủ.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Thanh Hóa Đối tượng Nguyễn Văn Phương tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua xác minh, lực lượng Công an nhận định các đối tượng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, bạn bè để tiếp cận những người có nhu cầu tìm việc làm, sau đó đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về công việc đơn giản, thu nhập cao nhằm tạo lòng tin, từ đó lôi kéo, rủ rê họ ra nước ngoài.

Để thực hiện hành vi, Ngọc, Phương và L.T.S sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Instagram, WeChat... để liên lạc với người quen, bạn bè trong nước, giới thiệu việc làm và rủ rê, lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khi có người đồng ý, các đối tượng trực tiếp liên hệ hoặc chuyển thông tin của người được tuyển cho nhân viên các công ty tại Campuchia. Các đầu mối ở nước ngoài tiếp tục hướng dẫn cách thức di chuyển, bố trí người và phương tiện đưa đón, đồng thời chuyển tiền để chi trả chi phí đi lại. Việc xuất cảnh được tổ chức trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

Sau khi đến Campuchia, Ngọc và L.T.S trực tiếp đón, bố trí nơi nghỉ và sắp xếp công việc cho những người được đưa sang. Công việc chủ yếu là thao tác trên máy tính, sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo ảo để tìm kiếm, tiếp cận khách hàng và thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hàng chục bị hại có liên quan

Quá trình xác minh cho thấy, hoạt động của các đối tượng được tổ chức qua nhiều khâu, từ tìm kiếm, lôi kéo người trong nước đến kết nối với các đầu mối ở nước ngoài và bố trí nơi làm việc sau khi xuất cảnh. Việc sử dụng mạng xã hội kết hợp với các mối quan hệ cá nhân khiến người được tiếp cận dễ tin tưởng, không lường hết những rủi ro pháp lý và nguy hiểm có thể gặp phải.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an bước đầu xác định 3 đối tượng nghi vấn trong đường dây và hàng chục trường hợp bị hại có liên quan. Đến ngày 13/10/2026, Ban Chuyên án triệu tập 3 đối tượng chính để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Đối tượng Mai Nguyễn Như Ngọc tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận những hành vi liên quan đến việc tổ chức, hỗ trợ và lôi kéo công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Cụ thể, Mai Nguyễn Như Ngọc khai nhận đã tố chức đưa 5 công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Xuất cảnh trái phép sang Campuchia; Nguyễn Văn Phương có hành vi hỗ trợ, tạo điều kiện để Ngọc đưa 4 công dẫn xuất cảnh trái phép. Trong khi đó, L.T.S thừa nhận đã rủ rê, lôi kéo và chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức đưa 5 công dân sang Campuchia trái phép.

Trên cơ sở lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra từng bước làm rõ vai trò của từng người trong quá trình kết nối, lôi kéo và tổ chức đưa công dân ra nước ngoài trái phép.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Văn Phương.

Đối với L.T.S, cơ quan chức năng xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đối tượng đang chấp hành án về tội "Gây rối trật tự công cộng". Việc xem xét khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng sẽ được thực hiện sau khi chấp hành xong bản án theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh mở rộng vụ án để làm rõ những đối tượng khác có liên quan.