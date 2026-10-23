Đại học rộng nhất Việt Nam dự kiến đưa thêm 15.000 sinh viên lên cơ sở mới cách trung tâm Hà Nội hơn 30km, nơi có 2 tuyến metro đi qua

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến đưa thêm 15.000 sinh viên lên Hòa Lạc trong năm học tới.

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 22/10, dự kiến đưa thêm 15.000 sinh viên lên Hòa Lạc trong năm học 2027-2028, nâng tổng số lên khoảng 32.000 sinh viên. Hiện, đơn vị có hơn 71.000 sinh viên thuộc 12 trường thành viên, trong đó khoảng 17.000 sinh viên đang học tập tại Hòa Lạc.

Một số trường đã triển khai chuyển sinh viên lên cơ sở này. Trường Đại học Giáo dục đã đưa toàn bộ gần 3.700 sinh viên lên Hòa Lạc. Trường Đại học Công nghệ có hơn 4.000 sinh viên năm thứ nhất dự kiến học tập tại đây trong suốt khóa học.

Phần lớn sinh viên đang học ở Hòa Lạc thuộc năm thứ nhất, thứ hai; một số trường cũng đưa sinh viên năm thứ ba, thứ tư của các ngành đặc thù lên cơ sở này. Trước đó, vào đầu năm học 2026–2027, khoảng 17.063 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội đã học tập tại Hòa Lạc.

VNU hiện triển khai đợt cao điểm 120 ngày với chủ đề "Hòa Lạc phát triển tăng tốc". Đề án quy hoạch đô thị đại học được phê duyệt vào tháng 10/2013, gồm hơn 20 dự án thành phần, quy mô phục vụ 65.000 sinh viên.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km về phía Tây. Với quy mô hơn 1.100 ha, đây là cơ sở giáo dục đại học có diện tích lớn nhất Việt Nam, rộng gấp hơn 2 lần hồ Tây, gần gấp 2 lần Đại học Quốc gia TP.HCM , gần 4 lần Đại học Đà Nẵng.

Sau 13 năm, khu đô thị đại học Hòa Lạc đang từng bước hình thành mô hình tích hợp không gian đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt và rèn luyện thể chất. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, VNU hướng tới trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, với 60.000 sinh viên học tập tại Hòa Lạc.

Hiện nay, khu vực này kết nối với trung tâm Hà Nội chủ yếu thông qua Đại lộ Thăng Long. Bên cạnh đó, khu vực này cũng được hưởng lợi từ các dự án như Vành đai 4 và Quốc lộ 21 đang được đầu tư, nâng cấp.

Đáng chú ý, theo quy hoạch giao thông Thủ đô, khu vực Hòa Lạc sẽ được kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội bằng hai tuyến đường sắt đô thị, gồm Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) và Metro số 8 (Hòa Lạc - Dương Xá). Khi hoàn thành, hai tuyến metro này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa khu đô thị đại học với khu vực nội đô và các cực phát triển phía Tây.