Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được UBND phường Bạch Mai chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại hai khu đất số 55 Giải Phóng và 72 Trần Đại Nghĩa, với tổng diện tích khoảng 3,57ha. Khu vực này dự kiến có các công trình giảng dạy, nghiên cứu, hội nghị, ký túc xá và trung tâm đổi mới sáng tạo.

UBND phường Bạch Mai (Hà Nội) vừa chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại hai khu đất số 55 Giải Phóng và 72 Trần Đại Nghĩa.

Theo hồ sơ quy hoạch, tổng diện tích nghiên cứu khoảng 3,57ha. Trong đó, khu đất số 55 Giải Phóng có diện tích khoảng 27.914m2, còn khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa rộng khoảng 7.747 m2.

Quy mô đào tạo dự kiến là 1.650 học viên sau đại học, sinh viên quốc tế và các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Tại khu đất 55 Giải Phóng, trường dự kiến xây dựng 7 hạng mục công trình chính, gồm các khu giảng dạy, đào tạo thông minh, trung tâm hội nghị và hội thảo quốc tế, tổ hợp thí nghiệm, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, thư viện và trung tâm tri thức số.

Đáng chú ý, công trình nhà A3 được quy hoạch cao 20 tầng nổi, có 2 tầng hầm, đảm nhiệm chức năng nhà đa năng. Công trình H1 cao 15 tầng, phục vụ giảng dạy và đào tạo thông minh; nhà G3 cao 8 tầng, là trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và tổ chức sự kiện.

Khu tổ hợp thí nghiệm, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo H4 được quy hoạch cao 9-16 tầng.

Các công trình còn lại gồm nhà A2 cao 8 tầng, nhà H3 cao 7 tầng và nhà H2 cao 4 tầng. Theo các chỉ tiêu quy hoạch được chấp thuận, khu đất 55 Giải Phóng có diện tích xây dựng khoảng 8.188m2, mật độ xây dựng khoảng 30,5%. Tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi, không bao gồm tầng hầm, khoảng 88.033m2; hệ số sử dụng đất 3,3 lần.

Khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa được quy hoạch 2 hạng mục công trình H5 và H6, phục vụ chức năng ký túc xá và hoạt động thể chất.

Công trình có chiều cao từ 2 đến 8 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng, không bao gồm tầng hầm, khoảng 21.273m2; hệ số sử dụng đất 3,2 lần.

Tại khu đất này, diện tích xây dựng khối đế khoảng 3.584m2, mật độ xây dựng khối đế khoảng 53,1% và khối tháp khoảng 34,8%.

Như vậy, tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi tại hai khu đất theo các chỉ tiêu quy hoạch được chấp thuận vào khoảng 109.306m2, chưa bao gồm diện tích tầng hầm. Về hạ tầng, quy hoạch bố trí hệ thống bãi đỗ xe tại cả hai khu đất.

Tổng diện tích sàn tầng hầm tại khu 55 Giải Phóng khoảng 24.234m2, trong khi khu 72 Trần Đại Nghĩa có diện tích sàn hầm khoảng 4.990m2. Các tầng hầm phục vụ đỗ xe, hệ thống kỹ thuật và những chức năng phụ trợ.

Theo định hướng quy hoạch, việc tái cấu trúc không gian trường hướng tới mô hình đô thị nén, tích hợp đa chức năng, khai thác hiệu quả quỹ đất và đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở giáo dục trong tương lai. Trường cũng đặt mục tiêu phát triển thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc về vật liệu mới và công nghệ xây dựng.

UBND phường Bạch Mai lưu ý các chỉ tiêu về diện tích xây dựng, mật độ, tổng diện tích sàn, tầng cao và hệ số sử dụng đất là các chỉ tiêu tối đa. Quy mô chính xác sẽ tiếp tục được xác định trong các bước lập dự án đầu tư, thiết kế và triển khai tiếp theo theo quy định.