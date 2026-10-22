Tìm kiếm, quy tập 221 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 22-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tại hội nghị, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tính chung trong năm 2026 và quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh Quảng Trị đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo đúng hồ sơ quản lý. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường.

Hiện công tác lấy mẫu đã hoàn thành đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh Quảng Trị đã thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà biểu dương những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh rà soát, thu thập và xác minh thông tin về liệt sĩ, địa điểm an táng ban đầu. Tỉnh cũng cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chú trọng thu nhận và đối chiếu mẫu ADN, bảo đảm các quy trình được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.