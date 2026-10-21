Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

Sau trận chiến Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu Công binh và cứ điểm Chi Lăng. Thông tin về khả năng có hố chôn tập thể nhưng chưa xác định được vị trí đang được lực lượng chức năng xác minh, với mong muốn sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An (TP. Đà Nẵng), cho biết đơn vị đang tìm kiếm nhân chứng, cựu chiến binh và người dân nắm thông tin về trận chiến Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Một góc công viên Hội An.

Theo tài liệu của Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An, trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà tiến công vào Khu Công binh và Trại Chi Lăng tại thị xã Hội An cũ.

Tài liệu ghi nhận lực lượng ta đã tiêu diệt hơn 600 quân địch, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và chiếm được các mục tiêu. Sau đó, trước cuộc phản kích của đối phương, lực lượng ta rút về căn cứ. Trận chiến cũng khiến lực lượng vũ trang và quần chúng cách mạng chịu thương vong.

Trong quá trình xác minh thông tin về các chiến sĩ hy sinh, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An đã gặp gỡ, trao đổi với những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại địa phương.

Một trong những nhân chứng là ông Đinh Văn Lời (sinh năm 1950), từng giữ chức Đội trưởng Biệt động Hội An vào năm 1968.

Theo thông tin ông Lời cung cấp, trong trận chiến Tết Mậu Thân năm đó, bộ đội đã hy sinh tại khu vực Khu Công binh và Trại Chi Lăng. Có khả năng một số người đã được phía đối phương chôn tập thể tại khu vực này, song vị trí cụ thể đến nay vẫn chưa được xác định.

Khu Công binh trước đây hiện là Công viên Hội An, nằm trong khu vực các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phạm Hồng Thái và Lý Thường Kiệt. Trong khi đó, Trại Chi Lăng, còn gọi là cứ điểm Chi Lăng, được xác định có thể nằm tại khu vực đường Lý Nam Đế ngày nay.

Những thông tin từ nhân chứng đang là manh mối để lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, xác minh địa điểm có thể còn hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An đang phối hợp với phường Hội An Đông và Hội An Tây xác minh thông tin về các chiến sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968 tại khu Công binh và cứ điểm Chi Lăng, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống tại địa phương, nếu biết thông tin về trận chiến hoặc vị trí chôn cất các chiến sĩ hy sinh, cung cấp để phục vụ công tác xác minh.

Thông tin xin gửi về Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An, địa chỉ số 82 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, TP. Đà Nẵng.