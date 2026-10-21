Bàn giao 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Các mẫu sinh phẩm được lấy từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long.

Cán bộ Quân chủng Phòng không Không quân sắp xếp các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại khu vực tập kết, chuẩn bị bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. Ảnh: TTXVN

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã bước sang ngày thứ 221.

Hôm nay (21/10), Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và một số tỉnh, thành phố tổ chức vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Chuyến bay chở các mẫu sinh phẩm vừa hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội.

Các mẫu sinh phẩm được lấy từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long. Sau khi tiếp nhận, Viện Pháp y Quân đội sẽ tiến hành giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Tiễn đưa mẫu hài cốt các Anh hùng liệt sĩ lên máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. Ảnh: TTXVN

Việc bàn giao hơn 8.450 mẫu sinh phẩm lần này ghi dấu nỗ lực của lực lượng chức năng Quân khu 9 trong triển khai chiến dịch. Đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật hơn 41.230 mộ liệt sĩ, sớm gần 7 tháng so với tiến độ yêu cầu. Trong số này, có hơn 9.200 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đây là đợt vận chuyển mẫu sinh phẩm lần thứ 12 và là lần thứ hai Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển bằng máy bay quân sự. Việc đẩy nhanh quá trình giám định ADN góp phần thúc đẩy công tác xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.