Hai giáo viên mầm non 'tác động' vào mặt bé gái trong giờ học

Không kìm chế được cảm xúc vì học sinh làm sai bài vẽ mỹ thuật, hai nữ giáo viên mầm non đã dùng tay "tác động" vào mặt bé gái.

Ngày 21/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 23 giây ghi lại cảnh 2 giáo viên mầm non có hành vi đánh học sinh ngay tại lớp học gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung clip, trong giờ học mỹ thuật, một bé gái đang học bài thì bị 2 cô giáo dùng tay tát vào má. Hai giáo viên còn có lời nói to tiếng với cháu bé.

Hình ảnh cô giáo đánh học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân, ở xã Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa).

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc, cho biết sự việc xảy ra tiết học sáng thứ 6 (ngày 16/10) tại lớp 3-4 tuổi ở phân hiệu mầm non Lộc Tân. Hai giáo viên xuất hiện trong clip được xác định là cô N.T.B. và cô N.T.T.L.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp của hai giáo viên này. Đồng thời, yêu cầu các giáo viên liên quan viết bản tường trình, làm rõ vụ việc và báo cáo chính quyền địa phương.

"Các cô báo cáo do hướng dẫn nhiều lần nhưng bé gái vẫn sai sót nên đã không giữ được bình tĩnh mà có những hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực. Nhà trường sẽ kiểm tra và xử lý, chấn chỉnh trong nội bộ", bà Liên nói.

Theo nữ hiệu trưởng, Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân có 25 lớp ở các lứa tuổi. Lớp 3-4 tuổi có cháu bé bị hai giáo viên đánh có 19 em.

Sau sự việc, hai nữ giáo viên đã liên hệ và trao đổi sự việc với phụ huynh học sinh bị đánh. Hiện, gia đình cháu chưa có ý kiến gì thêm và cháu bé vẫn đi học bình thường.

Liên quan vụ việc, chiều 21/10, Công an xã Hậu Lộc đã đến Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân để làm việc với 2 nữ giáo viên này.