Sau cuộc gọi yêu cầu chuyển khoản 57 triệu đồng để được trả lại 114 triệu, người đàn ông SN 1967 báo công an Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên phát đi thông báo quan trọng.

Ngày 16/10/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Phú Bình vừa kịp thời ngăn chặn thành công 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ làm việc trong lực lượng vũ trang gọi điện đặt mua hàng.

Trước đó, ngày 14/10, Công an xã Phú Bình tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Liên (sinh năm 1967, trú xã Phú Bình) với nội dung như sau: Ngày 12/10, ông Liên nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0369.914.209, người này tự xưng tên là Lan làm việc tại Huyện đội Phú Bình có đặt 25 mâm cỗ với giá 1.300.000đ/một mâm cỗ ăn vào chiều ngày 20/10/2026 tại trụ sở Huyện đội Phú Bình (cũ) và hứa hẹn đặt cọc 50% số tiền trước, đến khi ăn xong sẽ trả hết.

Do gia đình làm nghề nấu cỗ, ông Liên đã nhận lời. Sau đó, ông Liên có gửi số tài khoản của mình cho người phụ nữ để đặt cọc tiền nhưng người phụ nữ không chuyển tiền.

Đến sáng 14/10, người phụ nữ trên tiếp tục liên hệ qua Zalo (tên hiển thị là Lan Huyện đội) với ông Liên và nhờ ông Liên giúp một việc, cụ thể: Đơn vị, nơi chị Lan làm việc hiện đang cần gấp 150 giường tầng bằng sắt để phục vụ công tác, nhưng do Thủ trưởng đơn vị có mâu thuẫn với cơ sở sản xuất giường nên người phụ nữ trên nhờ ông Liên gọi điện đặt giường tầng giúp, sau đó người phụ nữ cho ông Liên số điện thoại của cơ sở sản xuất giường sắt, ông Liên đồng ý và gọi điện cho cơ sở sản xuất giường sắt theo số điện thoại người phụ nữ cho.

Sau đó, cơ sở gửi mẫu giường và báo giá là 2.950.000 đồng/1 giường. Ông Liên trao đổi với người phụ nữ và được người này đồng ý với giá trên, nhưng có thống nhất với ông Liên là báo giá 3.800.000 đồng/1 giường. Sau đó, cơ sở đề nghị đặt cọc 30% số tiền để làm giường và để được hưởng hoa hồng 10% thì phải chuyển khoản 40% giá trị hợp đồng.

Quá trình trao đổi, người phụ nữ nói với ông Liên đã chuyển khoản 30% số tiền cọc cho cơ sở sản xuất giường rồi, bây giờ còn 10% ông Liên chuyển tổng là 57.000.000 đồng thì ông Liên sẽ được hưởng 10% tiền hoa hồng. Theo đó, sau khi chuyển khoản trước 57.000.000 đồng, và đơn hàng thành công, ông sẽ được hoàn trả lại số tiền ứng trước và được hưởng 10% tiền hoa hồng.

Người phụ nữ liên tục nói với ông Liên là không được nói chuyện này với ai, nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình tại cơ quan và đề nghị ông Liên nếu có chuyển tiền thì chuyển ở ngân hàng khác ngoài ngân hàng Agibank và ngân hàng BIDV.

Sau đó, người phụ nữ và cơ sở sản xuất giường liên tục gọi điện thúc dục ông Liên chuyển tiền. Ông Liên còn nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, đều có nội dung thúc dục chuyển tiền đặt giường.

Do có sự nghi ngờ, ông Liên đến Công an xã Phú Bình trình báo lại toàn bộ nội dung sự việc. Trực ban Công an xã Phú Bình đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Liên. Ngay sau đó, Công an xã đã tiến hành xác minh và xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cán bộ Công an xã đã tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn ông Liên không chuyển tiền cho đối tượng và thực hiện các bước xử lý để không bị làm phiền trong thời gian tới. Nhờ sự cảnh giác và hành động kịp thời của Công an xã, ông Liên đã không bị thiệt hại về tài sản.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, bình tĩnh, tỉnh táo khi nhận được các cuộc gọi từ đầu số lạ, người không quen biết, không vì cơ hội kiếm tiền dễ mà mắc phải các chiêu trò lừa đảo, dẫn đến mất tài sản.