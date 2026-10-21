Chưa đầy 3 tháng mở cửa trở lại, sân bay Liên Khương thông báo ngừng toàn bộ 1 dịch vụ

Dịch vụ đang được nhắc tới cụ thể là gì?

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương chính thức hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8/2026, sau hơn 5 tháng tạm dừng khai thác để triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Việc mở cửa trở lại của sân bay có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục kết nối hàng không giữa Lâm Đồng với các địa phương, đặc biệt khi Liên Khương là cửa ngõ hàng không phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến khu vực Đà Lạt.

Theo báo cáo được ACV công bố, trong tuần đầu tiên sau khi mở cửa trở lại, từ ngày 19 đến 26/8, sân bay Liên Khương ghi nhận 230 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 39.000 lượt hành khách và vận chuyển 76 tấn hàng hóa, hành lý, bưu gửi. Hoạt động khai thác tại sân bay được duy trì ổn định, không phát sinh sự cố uy hiếp an toàn hàng không.

Đáng chú ý, khi hoạt động trở lại chưa đầy 3 tháng, sân bay này tiếp tục có thay đổi trong phương thức phục vụ hành khách. Cụ thể, từ ngày 1/11/2026, tức 74 ngày sau khi mở cửa trở lại, Liên Khương sẽ chính thức ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ hành khách thường lệ tại nhà ga, chuyển sang mô hình được gọi là "sân bay yên tĩnh".

Ảnh Báo Điện tử Chính phủ

Từ 5h ngày 1/11, ngừng toàn bộ thông báo phát thanh thường lệ

Ngày 5/9/2026, Cảng HKQT Liên Khương đã thông báo đến các hãng hàng không đang khai thác tại sân bay về lộ trình ngừng phát thanh tại nhà ga nhằm giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Việc triển khai được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, từ ngày 1/10/2026, sân bay bắt đầu tạm ngừng các thông báo phát thanh thông thường như mời hành khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành và thông báo tìm khách chưa có mặt tại cửa lên máy bay.

Đến 5h ngày 1/11/2026, toàn bộ hoạt động phát thanh phục vụ hành khách thường lệ tại nhà ga sẽ chính thức dừng. Điều này đồng nghĩa với việc những thông báo quen thuộc qua hệ thống loa sẽ không còn được duy trì như trước.

Tuy nhiên, việc ngừng phát thanh thường lệ không đồng nghĩa sân bay tắt hoàn toàn hệ thống loa. Theo thông báo ngày 17/9 của Vietjet Air, hệ thống phát thanh tại Liên Khương vẫn được sử dụng trong các trường hợp khẩn nguy, phòng cháy chữa cháy hoặc truyền tải thông tin phục vụ an ninh, an toàn hàng không theo quy định.

Liên quan đến thay đổi này, đại diện Cảng HKQT Liên Khương cho biết trên Báo Tuổi Trẻ rằng việc giảm thông báo qua loa là bước chuyển sang mô hình "sân bay yên tĩnh" (Silent Airport), vốn đã được nhiều cảng hàng không trên thế giới áp dụng.

Ảnh minh họa

Theo đại diện sân bay, nhà ga Liên Khương có quy mô không lớn, các khu vực phục vụ được bố trí tập trung, trong khi hệ thống màn hình thông tin chuyến bay đã được đầu tư đồng bộ. Vì vậy, nhiều nội dung phát thanh thông thường có thể chuyển sang hình thức hiển thị trực quan mà vẫn bảo đảm hành khách tiếp cận đầy đủ thông tin.

Việc áp dụng mô hình này được kỳ vọng giúp giảm tiếng ồn, tạo không gian dễ chịu hơn cho hành khách trong thời gian chờ chuyến bay.

Hành khách cần lưu ý điều gì để tránh lỡ chuyến?

Khi các thông báo qua loa không còn được duy trì thường lệ, hành khách khởi hành từ sân bay Liên Khương cần chủ động hơn trong việc theo dõi thông tin chuyến bay, đặc biệt là giờ khởi hành và cửa lên máy bay.

Theo hướng dẫn của Vietjet Air, hành khách cần thường xuyên kiểm tra hệ thống màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) tại nhà ga để cập nhật lịch trình và có mặt tại cửa lên tàu bay đúng thời gian quy định.

Đáng chú ý, giờ khởi hành hoặc cửa lên máy bay có thể thay đổi trong quá trình khai thác. Vì vậy, hành khách không nên chỉ kiểm tra thông tin một lần khi đến sân bay mà cần tiếp tục theo dõi trong thời gian chờ, kể cả khi đã hoàn tất thủ tục check-in.

Bên cạnh màn hình điện tử, hành khách cũng nên chú ý tin nhắn, email và các kênh thông tin chính thức của hãng hàng không. Với khách bay Vietjet, hãng hướng dẫn tra cứu lịch trình qua mục "Chuyến bay của tôi" trên website hoặc ứng dụng Vietjet.

Hành khách cần chủ động theo dõi các bảng thông báo trong nhà ga sân bay (Ảnh minh họa)

Một vấn đề được nhiều hành khách quan tâm là việc tìm kiếm người chưa có mặt tại cửa khởi hành sẽ được thực hiện thế nào khi sân bay ngừng phát thanh.

Theo đại diện Cảng HKQT Liên Khương, trong những trường hợp cần tìm khách, sân bay có thể hiển thị thông tin trên màn hình điện tử, sử dụng bảng thông báo di động để nhân viên tìm kiếm trực tiếp hoặc phối hợp với hãng hàng không liên hệ qua điện thoại. Nhân viên tại quầy thủ tục và phòng chờ cũng tiếp tục hỗ trợ hành khách khi cần thiết.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hành khách cần trợ giúp đặc biệt, các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất vẫn duy trì quy trình hỗ trợ riêng theo quy định, bảo đảm nhóm hành khách này có thể tiếp cận thông tin chuyến bay.

Thực tế, mô hình hạn chế phát thanh không phải điều hoàn toàn mới tại Việt Nam. Trước Liên Khương, Cảng HKQT Nội Bài đã chuyển đổi một phần hình thức thông báo chuyến bay sang màn hình điện tử từ tháng 7/2020. Cảng hàng không Pleiku cũng ngừng phát thanh thông tin chuyến bay thường lệ tại nhà ga từ tháng 6/2023.

Với hành khách có kế hoạch bay qua Liên Khương từ ngày 1/11, việc chủ động kiểm tra lịch trình, theo dõi màn hình thông tin và có mặt tại cửa khởi hành đúng giờ sẽ trở nên đặc biệt quan trọng, thay vì phụ thuộc vào những lời nhắc quen thuộc qua hệ thống loa như trước đây.