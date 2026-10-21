Vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Cha mẹ của bị cáo Nguyễn Đức Anh bất ngờ xuất hiện

Nhận án tử hình sau vụ án mạng thảm khốc khiến 3 người tử vong, bị cáo Nguyễn Đức Anh đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Giữa lúc phiên tòa phúc thẩm cận kề, cha mẹ của bị cáo đã lặn lội tìm về quê nhà nạn nhân để thắp hương và cố gắng thay con khắc phục hậu quả.

Ngày 21/10, bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Hình ảnh bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Viết Thanh)

Trong một diễn biến liên quan, thông tin từ người nhà anh N.V.Q. (41 tuổi, nạn nhân sống sót trong vụ án) cho hay, cách đây gần 1 tuần, cha mẹ của bị cáo Nguyễn Đức Anh đã tìm ra tận quê để gặp, thắp nhang cho vợ và 2 con anh Q. Cha mẹ của bị cáo Nguyễn Đức Anh trình bày, sẽ cố gắng thay mặt con để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Q.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh mang theo dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai nhưng không thành. Sau đó, Đức Anh đột nhập nhà ông Q. ở bên cạnh và dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Vụ tấn công khiến vợ và 2 con ông Q. tử vong. Ông Q. bị đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe nhưng được cứu sống.