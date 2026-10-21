Công an xác minh vòng Van Cleef trị giá 150.000.000 đồng nằm tại khu vực soi chiếu sân bay Đà Nẵng

Chiếc vòng có giá trị lớn đã được Đại úy Phạm Đình Thắng phát hiện trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh soi chiếu tại nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Mới đây, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã trao trả chiếc vòng tay trị giá khoảng 150 triệu đồng cho một du khách Trung Quốc bỏ quên tại sân bay.

Chiếc vòng được trao trả cho hành khách người Trung Quốc. Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Theo thông tin từ trang fanpge của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lúc 9h45 ngày 1/10/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh soi chiếu tại nhà ga T2, Đại úy Phạm Đình Thắng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quá cảnh, phát hiện một chiếc vòng tay bằng kim loại có khắc chữ "Van Cleef".

Qua xác minh ban đầu, chiếc vòng có giá trị khoảng 150 triệu đồng và được xác định là tài sản hành khách bỏ quên.

Sau khi tiếp nhận tài sản, đại úy Thắng báo cáo chỉ huy đội, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu để trao trả. Tuy nhiên, do chuyến bay của hành khách đã khởi hành, việc liên hệ trực tiếp chưa thể thực hiện ngay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chiếc vòng thuộc về bà Liu Xin, quốc tịch Trung Quốc, hành khách đi chuyến bay NX985 từ Đà Nẵng đến Macau.

Đến ngày 14/10, khi quay trở lại Việt Nam, bà Liu Xin được nhận lại tài sản. Hành khách cũng viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vì đã tận tình xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản.

Theo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, việc chủ động xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản thất lạc là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an thân thiện, tận tụy trong mắt người dân và du khách quốc tế.