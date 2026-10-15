Việt Nam sẽ sớm có sân bay mới toanh cách Nội Bài chỉ hơn 80km, rộng 400ha, trị giá hơn 23.000 tỷ đồng?

Dự án sân bay này đang được chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết.

Tạp chí Hàng không ngày 14/10 đưa tin, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan để nhanh chóng triển khai công tác lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Động thái này đánh dấu bước chuyển động cụ thể tiếp theo sau khi Dự án cảng hàng không Ninh Bình chính thức được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, mở đường cho việc định hình không gian xây dựng, quản lý quỹ đất và chuẩn bị thủ tục xúc tiến đầu tư.

Khẩn trương xây dựng đề cương, dự kiến trình phê duyệt vào tháng 11/2026

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng đồ án, Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và chính quyền cơ sở tích cực phối hợp cùng Cục Hàng không Việt Nam trong việc cung cấp thông tin hiện trạng.

Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đang tập trung xây dựng đề cương nhiệm vụ cùng dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết cho các sân bay mới được đưa vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không quốc gia, trong đó công trình tại Ninh Bình là một trọng tâm.

Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán dự kiến sẽ được hoàn thiện để trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt ngay trong tháng 11/2026. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước, phục vụ trực tiếp cho việc triển khai đồ án quy hoạch chi tiết xuyên suốt giai đoạn 2027–2028.

Nhiệm vụ cốt lõi của quy hoạch phân kỳ này là "giải mã" các chỉ tiêu định hướng vĩ mô thành phương án không gian thực địa: xác định chính xác tọa độ ranh giới, phân khu chức năng, diện tích chiếm đất, phương thức kết nối hạ tầng kỹ thuật đối ngoại và cơ cấu huy động vốn đầu tư.

Hình minh họa sân bay Ninh Bình trong tương lai bằng AI, không phải hình ảnh chính thức

Công suất thiết kế 5 triệu lượt khách/năm: Định hình quy mô thực chất

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay quốc tế Ninh Bình được đưa vào danh mục đầu tư phát triển trong giai đoạn đến năm 2030. Các thông số quy hoạch kỹ thuật xác định công trình đạt tiêu chuẩn cấp 4E, công suất thiết kế ước đạt khoảng 2 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và mở rộng lên 5 triệu lượt hành khách/năm đến năm 2050, với diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 400 ha.

Trong quá trình nghiên cứu tiền khả thi trước đây, đơn vị tư vấn từng khảo sát 5 địa điểm tiềm năng và kiến nghị xem xét khu vực thuộc Bình Lục, Bình Mỹ và Liêm Tuyền (giáp ranh khu vực phường Phủ Lý và Liêm Tuyền hiện nay) - cách sân bay Nội Bài hơn 80km. Ở kịch bản nghiên cứu đó, diện tích khảo sát lên tới 664 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.218 tỷ đồng.

Phương án do địa phương phác thảo thì ước tính tổng mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng (đã bao gồm giải phóng mặt bằng, chưa tính lãi vay), dự kiến áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP) kết hợp vốn ngân sách với thời gian hoàn vốn khoảng 27 năm.

Ảnh chỉ mang tính minh họa do AI hỗ trợ thiết kế

Mảnh ghép hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức

Không đơn thuần là một công trình giao thông hàng không dân dụng, Cảng hàng không Ninh Bình được nhìn nhận là hạt nhân thúc đẩy tái cấu trúc không gian kinh tế, dịch vụ, du lịch và chuỗi cung ứng logistics cho phía Nam đồng bằng sông Hồng. Khi đồ án quy hoạch chi tiết được lập, bài toán liên kết vùng sẽ đóng vai trò then chốt.

Ảnh chỉ mang tính minh họa do AI hỗ trợ thiết kế

Theo định hướng phát triển tổng thể, sân bay Ninh Bình sẽ được đặt trong thế tương hỗ chặt chẽ với các dự án động lực: kết nối với cảng nước sâu thuộc Khu kinh tế Ninh Cơ, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam trong tương lai và hệ thống mạng lưới cao tốc hiện hữu.

Sự tích hợp liền mạch giữa bốn phương thức vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt và hàng hải sẽ mở ra hành lang vận chuyển hàng hóa, hành khách thông suốt từ nội địa vươn ra không gian kinh tế biển, đa dạng hóa lựa chọn cho các chuỗi logistics và tối ưu chi phí vận hành.

Cùng với Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đang được hoàn thiện, việc đẩy nhanh lộ trình lập quy hoạch chi tiết sân bay quốc tế Ninh Bình được kỳ vọng sẽ thiết lập cực tăng trưởng mới cho địa phương.