Học sinh đánh cô giáo gãy mũi giữa lớp: Hiệu trưởng nói không có mâu thuẫn

Sự việc một học sinh nam lớp 12, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bất ngờ tấn công cô giáo đang giảng bài gây phẫn nộ trong dư luận. Hiệu trưởng trường cho biết hiện chưa thấy thông tin học sinh và cô giáo có mâu thuẫn.

Không có mâu thuẫn?

Sự việc một học sinh nam lớp 12, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bất ngờ tấn công cô giáo đang giảng bài gây phẫn nộ trong dư luận. Theo video lan truyền trên mạng xã hội, cô giáo đang giảng bài trong lớp, nam sinh này xông tới đấm thẳng vào đầu từ phía sau. Bị đánh mạnh tay, cô giáo loạng choạng đi về phía bàn giáo viên trên bục giảng nhưng nam sinh này vẫn tiếp tục đi theo để tấn công.

Khoảnh khắc đó, các học sinh trong lớp đã nhanh chóng can ngăn hành vi đánh cô giáo của nam sinh.

Ngày 21/10, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã có thông tin về sự việc, trong đó khẳng định: "Học sinh có hành vi bạo lực đối với giáo viên trong giờ học".

Sự việc xảy ra sáng 19/10, trong khi giáo viên đang chữa bài kiểm tra thì học sinh nam lớp 12 đã bất ngờ có hành vi bạo lực như trong video.

Theo thông tin nhà trường cung cấp, nạn nhân là cô giáo dạy môn Toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp. Ngay sau khi bị học sinh tấn công, cô giáo đã được nhà trường đưa đi cơ sở y tế thăm khám. Thời điểm hiện nay, sức khỏe và tinh thần cô giáo đã ổn định, về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục theo dõi và điều trị theo hưỡng dẫn của cơ sở y tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu trước đó học sinh có mâu thuẫn với giáo viên hay không, bà Đỗ Thanh Hương, hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, sự việc diễn ra khi cô giáo đang chữa bài kiểm tra. Theo thông tin nhà trường nắm bắt, hiện chưa thấy có thông tin học sinh và cô giáo có mâu thuẫn.

Bà Hương cũng nói thêm, khi có kết luận của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ tiếp tục cung cấp thông tin với tinh thần khách quan, tôn trọng sự thật.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học và đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với L.H.V, về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nguyên nhân ban đầu là do, học sinh không hoàn thành bài tập về nhà. L.H.V. và một số học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) bị cô giáo phạt đứng góc lớp.

Học sinh L.H.V đã bực tức xông vào đánh cô giáo gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là trường tư thục, có địa chỉ tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài, Hà Nội. Năm học 2026 - 2027, trường này tuyển hơn 600 học sinh lớp 10 theo phương thức xét học bạ.

Sở GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm

Chiều 21/10, Sở GD&ĐT có văn bản đề nghị UBND xã Nội Bài chỉ đạo Công an xã và các lực lượng liên quan tập trung xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm sự việc học sinh lớp 12 đánh cô giáo ngay trong lớp học ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hôm qua (20/10), Sở này đã nhận được báo cáo của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi về việc học sinh có hành vi bạo lực đối với giáo viên trong giờ học.

Để bảo đảm an toàn trường học và phòng chống các hành vi bạo lực học đường, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND xã Nội Bài chỉ đạo Công an xã và các lực lượng liên quan tập trung xác minh, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu xã bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi sau sự việc, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học và đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực học đường.

Cô giáo môn Toán đang chữa bài thì bị học sinh tấn công.

Đối với Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nơi xảy ra sự việc, Sở GD&ĐT chỉ đạo, nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình ổn định sức khỏe và tâm lý và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh.

Nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tăng cường kiểm tra giám sát, duy trì kỷ luật và nội quy lớp học, bảo đảm môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh.

Báo cáo kết quả giải quyết sự việc về Sở GD&ĐT ngay sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.