Bên trong loạt tủ đông của đường dây do Trần Văn Hùng SN 1975 cầm đầu

Từ năm 2024 đến nay, nhóm do Trần Văn Hùng cầm đầu đã đưa khoảng 400 tấn thịt heo bệnh, chết ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng; trong đó có cả các cơ sở làm giò chả và điểm bán trước cổng khu công nghiệp.

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP. Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 926H triệt phá một đường dây tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ Khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc) cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC03 phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người tại địa bàn phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận, có dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do Trần Văn Hùng cầm đầu, số heo bệnh chết được nhóm đối tượng do Hùng cầm đầu thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/10 dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP. Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra đối với 5 địa điểm liên quan: điểm trung chuyển heo, Cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, Cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn Phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc. Tại các địa điểm trên, lực công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: CACC)

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm, (SN 1987, quê tỉnh An Giang) làm tài xế điều khiển xe ô tô Biển kiểm soát 60M-5313 (xe của Hùng) đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ của Hùng. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (SN 2000, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, quê Đồng Nai, cả 3 đều tạm trú phường Xuân Lộc) thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi để Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/1 kg.

Thịt heo chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Tại thời điểm phá án đã phát hiện thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi. Kết quả đấu tranh ban đầu, công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.