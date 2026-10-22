Nóng: Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Đạm Phú Mỹ

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2026. Khi cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất, phân phối, lưu thông mặt hàng hóa chất, phân bón tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo, Đạm Phú Mỹ, mã: DPM).

Theo Quyết định số 955/QĐ-TTCP, đối tượng thanh tra là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2026. Khi cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên, do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Công thương (Cục IX), Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, cuộc thanh tra nhằm đánh giá khách quan, chính xác việc chấp hành pháp luật trong xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất, lưu hành, phân phối và lưu thông hóa chất, phân bón tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Qua thanh tra, ghi nhận những kết quả đạt được, làm rõ các tồn tại, hạn chế, vi phạm (nếu có), xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định pháp luật. Cuộc thanh tra cũng nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực hóa chất, phân bón để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý.

Để bảo đảm cuộc thanh tra đạt hiệu quả, đúng mục đích và tiến độ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch tiến hành thanh tra và phân công nhiệm vụ; tuân thủ các quy định của Thanh tra Chính phủ và pháp luật liên quan.

Trưởng đoàn và các thành viên cần chủ động, áp dụng phương pháp làm việc khoa học, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của đơn vị được thanh tra. Quá trình làm việc phải bảo đảm khách quan, công tâm, cẩn trọng; mọi nhận định, đánh giá, kết luận đều phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh, biên bản làm việc và biên bản xác minh rõ ràng, đúng đối tượng.

Đoàn thanh tra phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Đối với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty cần trực tiếp chỉ đạo, phân công thành lập tổ công tác do lãnh đạo Tổng công ty làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra. Tổng công ty và các cá nhân liên quan có thể chủ động cung cấp thêm tài liệu để làm sáng tỏ các nội dung kiểm tra.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên chấp hành nghiêm các yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quyết định đã ban hành.

Ở một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 21/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Cục Hàng không Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra là 5 năm, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định.

Tương tự, tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn. Thời kỳ thanh tra là 7 năm, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2025. Khi phát sinh yêu cầu thực tế có thể xem xét, làm rõ những nội dung liên quan trước và sau khoảng thời gian nêu trên.