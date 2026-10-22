2 trong 4 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm vừa bỏ trốn khỏi Trại giam A2 đã từng phạm tội gì?

Liên quan đến vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), cơ quan chức năng cho biết trong số này có kẻ từng dùng dao đâm nguy kịch 2 cán bộ công an và một đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh nguy hiểm cùng đang thụ án 20 năm tù.

Liên quan đến vụ “4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa” như đã thông tin, ngày 22/10, Công an tỉnh Khánh Hoà cùng Công an các đơn vị đang khẩn trương truy bắt nhóm phạm nhân này.

4 phạm nhân được xác định gồm: Lữ Văn Toàn (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1994), Võ Hoàng Duy (SN 1999), Hồ Văn Tình (SN 2002). Trong đó, Võ Hoàng Duy và Hồ Văn Tình quê cùng ở tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan chức năng, Võ Hoàng Duy đang chấp hành án 20 năm tù với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy"; Hồ VănTình đang chấp hành án 20 năm tù với 2 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Giết người".

Hồ Văn Tình chính là người đã dùng dao đâm 2 cán bộ công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Gia Lai, khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP Pleiku (cũ) vào năm 2024.

Các phạm nhân: Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn (từ trái qua). Ảnh: Công an Khánh Hòa

Các phạm nhân: Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy (từ trái qua). Ảnh: Công an Khánh Hòa

Cụ thể, chiều 7/6/2024, Trung tá Trương Công Cường (39 tuổi) và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi) cùng thuộc Phòng PC04, Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt Tình tại thôn 2, xã Chư Á, khi phát hiện người này mang theo ma túy.

Trong lúc truy bắt, bất ngờ Tình dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp làm cả 2 anh này bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thiếu tá Hưng bị thương nặng phải mổ cấp cứu, Trung tá Cường bị thương nhẹ hơn. Sau điều trị, sức khỏe của cả 2 đã ổn định.

Chiều cùng ngày, công an đã bắt được Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân ở thôn 2, xã Chư Á. Tang vật thu giữ là 2 gói ni lông nhỏ, bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Được biết, Hồ Văn Tình từng có tiền án về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "chống người thi hành công vụ".

Với Võ Hoàng Duy được cơ quan chức năng xác định là người cầm đầu một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh tại tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai.

Trước khi bị bắt, Duy nhiều lần ngược lên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) để mua ma túy. Sau đó, Duy trực tiếp bán và thông qua các "chân rết" đàn em.

Tháng 6/2024, Duy cùng 1 số người bị bắt quả tang đến Kon Tum mua ma túy. Tháng 5/2025, TAND tỉnh Bình Định (cũ) đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Duy 20 năm tù "Mua bán trái phép chất ma túy".