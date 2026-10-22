Chuyển khoản thành công 41.000.000 đồng, nhân viên tiệm vàng liên hệ 1 người phụ nữ cùng lên công an trình báo

Ngày 21/10, tại trụ sở Công an xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ, chị P.T.T.M đã hoàn trả 41 triệu đồng cho anh N.T.N do chuyển khoản nhầm. Việc bàn giao được thực hiện theo nguyện vọng của hai bên, dưới sự chứng kiến của Công an xã.

Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 21/10, anh N.T.N, nhân viên tiệm vàng Kim Thanh tại xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, thực hiện giao dịch chuyển khoản 41 triệu đồng vào tài khoản của chị P.T.T.M.

Khi kiểm tra giao dịch, anh N.T.N phát hiện đã chuyển nhầm tiền. Sau đó, anh N.T.N liên hệ chị M để thông báo sự việc, đề nghị nhận lại số tiền chuyển nhầm và cùng đến trụ sở Công an xã Thạnh Phú trình báo. Chị P.T.T.M đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh N.T.N.

Hai bên xác nhận hoàn trả 41 triệu đồng tại Công an xã Thạnh Phú. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Vào lúc 18h15 cùng ngày, tại trụ sở Công an xã, biên bản bàn giao số tiền 41 triệu đồng được lập theo nguyện vọng của hai bên. Việc bàn giao, tiếp nhận, các bên kiểm tra, thống nhất nội dung và có sự chứng kiến của đại diện Công an xã Thạnh Phú, hoàn tất lúc 18 giờ 30 phút.

Việc tự nguyện hoàn trả tiền của chị P.T.T.M thể hiện sự trung thực, không tham tài sản của người khác. Sự hỗ trợ của Công an xã Thạnh Phú giúp việc bàn giao được ghi nhận rõ ràng, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng.

Công an xã khuyến cáo mọi người dân cần thận trọng trong giao dịch điện tử, kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cần liên hệ ngân hàng, cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh và hoàn trả đúng người.