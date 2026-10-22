Đột kích quán bar ở TP.HCM, đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh lớn: Bắt 151 đối tượng, thu giữ hơn 176kg cần sa

Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 151 đối tượng, thu giữ hơn 176kg cần sa cùng hàng trăm cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu ma túy.

Ngày 22/10,Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng, thu giữ hơn 176 kg ma túy cần sa cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, qua quá trình rà soát, theo dõi, công an phát hiện phương thức hoạt động của một số đối tượng là sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm khác, sau đó di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng ngày 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt), phát hiện 06 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Không dừng lại ở việc xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, với quyết tâm truy xét tận gốc nguồn cung, công an đã khẩn trương mở rộng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, công an đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ảnh: Công an cung cấp

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát huy vai trò chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét, từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch; đồng thời ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều phối lực lượng, nhanh chóng bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Tính đến ngày 19/10, công an đã bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.