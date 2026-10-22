Truy nã toàn quốc Nguyễn Thị Mộng Tuyền SN 1996, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và báo ngay cho cơ quan công an

Công an tỉnh Đồng Tháp phục hồi điều tra vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đồng thời yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền, bị truy nã từ năm 2022, ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo Đồng Tháp, ngày 21/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền (sinh năm 1996, quê quán tỉnh Nghệ An), theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 466/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 28/8/2026.

Bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Trước khi bỏ trốn, Tuyền có nơi thường trú và nơi ở tại số 189/4/4 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (nay là khu phố 20, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 09/QĐ-ANĐT ngày 6-5-2022 và Quyết định truy nã số 104/QĐTN-ANĐT ngày 18-5-2022 đối với Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

Báo Công an nhân dân cũng cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo, yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 0693.599.441.