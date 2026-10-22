Công an kiểm tra tài khoản ngân hàng, phát hiện những giao dịch sau: Người phụ nữ bị xử phạt 125 triệu đồng

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với một phụ nữ trú tại địa phương do cho người khác mượn tài khoản ngân hàng sử dụng trong thời gian dài.

Theo đó bà Đ.T.L., trú tại phường Nam Nha Trang, mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang vào năm 2022.

Sau đó, bà L. giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng, thực hiện các giao dịch trong thời gian dài. Hành vi này được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bà L. bị xử phạt 125 triệu đồng về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định, kể cả trong trường hợp người được giao tài khoản là người thân quen.

Việc cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh, không nắm rõ mục đích chuyển tiền và danh tính người thực hiện giao dịch. Tài khoản cũng có nguy cơ bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi tài khoản liên quan đến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và vai trò liên quan.

Người dân cần bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực OTP, không giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra các giao dịch phát sinh để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trường hợp phát hiện tài khoản bị sử dụng trái phép hoặc xuất hiện giao dịch đáng ngờ, người dân cần liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Theo Bộ Công an