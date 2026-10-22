Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Từ nay, tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế tại TP Huế thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 8 người đại diện doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục thuế; một trường hợp khác được cảnh báo có thể bị áp dụng biện pháp này sau 30 ngày.

Theo các thông báo của Thuế TP Huế, 8 cá nhân bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đều là người đại diện theo pháp luật của những doanh nghiệp đã không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày.

Các doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Trong 6 hồ sơ có công bố số liệu, tổng tiền thuế nợ tính đến ngày 20/10/2026 đạt hơn 628,2 triệu đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp đối với các khoản nợ chưa thanh toán.

Đáng chú ý, Doanh nghiệp tư nhân Phúc Minh có số tiền nợ thuế lớn nhất, hơn 322,1 triệu đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Tân Thịnh với hơn 210,5 triệu đồng và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Long Giang với hơn 65,3 triệu đồng.

Danh sách cụ thể như sau:

Người đại diện pháp luật Doanh nghiệp Lý do tạm hoãn/cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh Số tiền nợ thuế Phan Văn Thắng Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tân Phú Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nếu không khắc phục trong 30 ngày, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh - Phan Thị Chính Doanh nghiệp tư nhân Nhà hàng Bà Chính Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 23.142.163 đồng Phạm Phước Minh Doanh nghiệp tư nhân Phúc Minh Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 322.126.388 đồng Ngô Quang Nghĩa Doanh nghiệp tư nhân Nhân Nghĩa Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2.191.400 đồng Nguyễn Long Biên Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Long Giang Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 65.356.587 đồng Nguyễn Văn Cưng Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Cơ khí Quang Sơn Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 4.887.245 đồng Lương Thị Lũy Công ty Cổ phần Tân Thịnh Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 210.550.510 đồng Đặng Vĩnh Long Công ty TNHH Kiến trúc Tâm Linh Vĩnh Long Phát Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế - Võ Thị Huệ Công ty TNHH DVTM Master Trader Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày, chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế -

Trong danh sách trên, trường hợp ông Phan Văn Thắng mới ở giai đoạn cảnh báo. Thuế cơ sở 5 TP Huế cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tân Phú không khôi phục mã số thuế, nộp hồ sơ khai thuế, xử lý tiền thuế nợ hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với 8 trường hợp còn lại, thông báo đã được gửi tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Để được hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, các doanh nghiệp cần làm thủ tục khôi phục mã số thuế, nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế và đưa số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng áp dụng biện pháp; hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cơ quan thuế lưu ý số tiền được công bố trong các thông báo chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh trên những khoản nợ chưa thanh toán.

Chi tiết cách gỡ tạm hoãn xuất cảnh, có thể cập nhật sau 3-5 phút

Đối với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06)

Với đề nghị khôi phục mã số thuế: Người nộp thuế thực hiện hồ sơ khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp cần giảm xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với CNKD, chủ HKD; dưới 500 triệu đồng đối với DN, HTX, liên hiệp HTX.

Lưu ý: Người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo; nếu không hoàn thành thì thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh.

Với đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Người nộp thuế thực hiện hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định. Người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn các nội dung cần hoàn tất cho trường hợp cụ thể.

Trường hợp đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể… (khác trạng thái 06):

Đối với CNKD, chủ HKD, người nộp thuế cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng. Đối với DN, HTX, liên hiệp HTX, cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 500 triệu đồng.

Theo đó, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Khi việc nộp tiền được ghi nhận và số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, hệ thống của Cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo huỷ tạm hoãn xuất cảnh và truyền thông tin sang hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong khoảng 3-5 phút.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông báo và tình trạng nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử. Lưu ý nộp thuế đúng hạn; chủ động rà soát các khoản nợ thuế và thông báo của cơ quan thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế cần duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Nếu không còn hoạt động kinh doanh, chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Khi nhận được thông báo, liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế lưu ý người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức sau:

Kênh 1 - Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc

Kênh 2 - Tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/se

Kênh 3 - Ứng dụng eTax Mobile: Tải ứng dụng trên App Store hoặc CH Play.