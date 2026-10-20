Đề xuất miễn thuế thu nhập 5 năm cho nhân tài

Dự thảo đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho nhân tài, doanh nghiệp được trừ thêm 50% chi phí lương, thưởng khi tính thuế.

Miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự. Đồng thời, cho phép doanh nghiệp được trừ thêm 50% chi phí tiền lương, thưởng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là những chính sách ưu đãi đáng chú ý được đề xuất tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài.

Theo dự thảo, doanh nghiệp sử dụng nhân tài thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia sẽ được tính thêm khoản chi phí được trừ bằng 50% tiền lương, thưởng thực trả cho nhân tài và đội ngũ cộng sự.

Chẳng hạn, với 10 tỷ đồng tiền lương, thưởng, doanh nghiệp có thể được tính tổng cộng 15 tỷ đồng chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Chính sách hướng tới thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó việc công nhận nhân tài không bắt buộc dựa trên bằng cấp hay thâm niên, mà chú trọng năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Dự thảo cũng mở rộng nguồn phát hiện, tiến cử và kết nối từ doanh nghiệp, trường, viện, tổ chức xã hội và cá nhân.

Đồng thời, cho phép lựa chọn nhân tài bằng cạnh tranh, mời trực tiếp hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ; cho phép thực hiện bằng quyết định hoặc hợp đồng xác định sản phẩm, thời hạn, quyền tự chủ, đãi ngộ và trách nhiệm.

Đặc biệt, quy định không áp dụng pháp luật về đấu thầu, đầu tư đối với việc lựa chọn, giao nhiệm vụ cho nhân tài. Đây là ngoại lệ lớn nhằm rút ngắn thời gian huy động cá nhân có năng lực phù hợp với nhiệm vụ cấp thiết.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cho phép nhân tài đồng thời thực hiện nhiệm vụ tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thỏa thuận chế độ làm việc phù hợp; quyết định phương pháp chuyên môn, lựa chọn cộng sự, tổ chức nhóm, ký hợp đồng và quyết định tiền lương, tiền thưởng của nhóm trong phạm vi nguồn lực được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức được chọn làm nhân tài có thể tạm thời thôi làm nhiệm vụ công vụ, viên chức trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến lược, nhưng thời gian đó vẫn được tính là công tác liên tục để hưởng chế độ, chính sách. Cơ chế này mở rộng đường luân chuyển tri thức và nhân lực, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi của người được giao nhiệm vụ.