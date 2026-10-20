Diễn biến mới nhất về siêu dự án rộng hơn 9.100ha vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng, sở hữu sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới

UBND xã Tam Hưng thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn thôn Bạch Đa và Phượng Thiên.

UBND xã Tam Hưng thông báo thu hồi hơn 14,5ha đất tại thôn Bạch Đa và Phượng Thiên để triển khai dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Công tác đo đạc, kiểm đếm, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.

Cụ thể, tại thôn Bạch Đa, đợt 2 dự kiến thu hồi hơn 6,1ha đất, trong đó hơn 5,3ha do 33 hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và khoảng 0,77ha do UBND xã quản lý. Tại thôn Phượng Thiên, đợt 4 dự kiến thu hồi hơn 8,4ha, gồm khoảng 0,5ha đất của 11 hộ dân và hơn 7,9ha đất do UBND xã quản lý.

Theo thông báo, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến triển khai trong quý IV/2026. Việc di chuyển và bàn giao mặt bằng được thực hiện theo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, dự kiến hoàn thành trong cùng quý.

Phối cảnh dự án.

Đối với Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, sau điều chỉnh ranh giới, dự án có khoảng 1.367ha trên địa bàn xã Tam Hưng. Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, đã khởi công, có tổng diện tích hơn 9.171ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Trung tâm dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với hệ thống mái che đóng, mở tự động, khi hoàn thành sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.

Ngoài sân vận động chính, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn được quy hoạch hệ thống công trình phục vụ nhiều môn thi đấu, gồm sân vận động Olympic dành cho điền kinh; Hanoi Sport Arena sức chứa 12.000 chỗ phục vụ các môn thể thao trong nhà và sự kiện văn hóa; Aquatic Center 10.000 chỗ dành cho các môn bơi và thể thao dưới nước; cùng nhà thi đấu xe đạp lòng chảo có sức chứa 4.000-5.000 người.

Dự án cũng bố trí hai sân golf 18 hố và công viên tennis, pickleball, padel rộng hơn 40ha với khoảng 300 sân. Bên cạnh đó là hệ thống đường đạp xe trên nhiều dạng địa hình, phục vụ cả thi đấu chuyên nghiệp lẫn nhu cầu tập luyện của người dân và du khách.