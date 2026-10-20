Miền Bắc oi nóng đến bao giờ?

Dự báo nhiệt độ cao nhất miền Bắc hôm nay (20/10) từ 34-35 độ, mức nhiệt khá cao trong thời gian cuối tháng 10. Từ khoảng đêm 21/10, không khí lạnh yếu gây mưa dông mới khiến nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai (21/10), nền nhiệt bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ. Trong đêm 21/10 và ngày 22/10, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu có xu hướng lệch đông nên khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm khoảng 2-3 độ.

Miền Bắc tiếp tục oi nóng trong hôm nay (20/10).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế sáng sớm nay có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong các ngày 21-22/10, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ hôm nay nhiều mây, có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-31 độ.

Trong khi đó, khu vực Phú Yên cũ, Khánh Hoà, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay (20/10), khu vực này đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/10 đến 3 giờ ngày 20/10 có nơi trên 50mm như trạm Phước Cát 2 - Cát Tiên (Lâm Đồng) 112.4mm, Bom Bo (Đồng Nai) 57mm, Phong Thạnh Đông (Cà Mau) 51.8mm.

Dự báo chiều và tối 20/10, khu vực Khánh Hòa, Phú Yên cũ, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong chiều và tối các ngày 21-23/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa dông rải rác. Từ ngày 24/10, mưa giảm.