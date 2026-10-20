Việt Nam có một tỷ phú sang Lào, Campuchia trồng 5.400 ha xoài: xuất khẩu đi Trung Quốc, sản lượng dự kiến 100.000 tấn/năm

Doanh nghiệp quy hoạch 5.400 ha trồng xoài với sản lượng dự kiến 100.000 tấn mỗi năm.

THACO AGRI, doanh nghiệp nông nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương, đang phát triển danh mục cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Bên cạnh chuối, dứa và sầu riêng, xoài là một trong những loại cây được doanh nghiệp đưa vào quy hoạch sản xuất quy mô lớn.

Theo thông tin công bố trên website THACO AGRI, diện tích quy hoạch trồng xoài đạt 5.400 ha, với sản lượng dự kiến 100.000 tấn mỗi năm. Các giống được lựa chọn gồm xoài Đài Loan, xoài Úc và xoài keo. Sản phẩm hướng tới các thị trường tiêu thụ như Trung Quốc, Hàn Quốc và những quốc gia khác.

Với quy mô này, xoài trở thành một phần trong kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái của THACO AGRI tại ba quốc gia Đông Nam Á.

Trồng xoài kết hợp chăn nuôi bò

Một điểm đáng chú ý trong mô hình sản xuất xoài của THACO AGRI là việc quy hoạch vườn cây kết hợp với đồng cỏ chăn nuôi bò. Cách tổ chức này nằm trong định hướng phát triển nông nghiệp tích hợp và tuần hoàn mà doanh nghiệp đang triển khai tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Theo mô hình được giới thiệu, hoạt động trồng trọt và chăn nuôi được bố trí trong cùng hệ thống sản xuất. Phụ phẩm nông nghiệp có thể được tận dụng phục vụ chăn nuôi, trong khi phân bò được sử dụng làm nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Cách tổ chức này hướng tới tận dụng nguồn lực giữa các hoạt động sản xuất, đồng thời giảm phụ thuộc vào một số đầu vào bên ngoài.

THACO AGRI đang xây dựng các khu liên hợp nông nghiệp với chuỗi hoạt động từ trồng trọt, chăn nuôi đến sơ chế, chế biến và logistics. Thay vì phát triển riêng lẻ từng vườn cây, doanh nghiệp hướng tới tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa và số hóa trong quản lý.

Đầu tư chế biến, hướng tới xuất khẩu

Ngoài tiêu thụ quả tươi, THACO AGRI cho biết dây chuyền gia nhiệt được sử dụng trong quy trình chế biến xoài nhằm kiểm soát các thông số như nhiệt độ và độ ẩm, hỗ trợ loại bỏ mầm bệnh và bảo toàn chất dinh dưỡng, hương vị của sản phẩm. Đầu tư vào chế biến có ý nghĩa trong việc mở rộng phương thức tiêu thụ nông sản.

Với thị trường tiêu thụ được định hướng tại Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác, việc phát triển vùng nguyên liệu cần đi cùng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch và tiêu chuẩn nhập khẩu. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đưa sản phẩm vào các chuỗi phân phối quốc tế.

Mở rộng danh mục cây ăn trái

Theo thông điệp năm 2026 của Chủ tịch THACO Trần Bá Dương, đến cuối năm 2025, THACO AGRI cơ bản hình thành bốn khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại Campuchia, Lào và Gia Lai. Các khu liên hợp phát triển nhiều loại cây ăn trái nhiệt đới như chuối, dứa, sầu riêng, xoài và bưởi, kết hợp chăn nuôi bò theo mô hình tích hợp, tuần hoàn.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng diện tích chuối lên 15.800 ha; diện tích nhóm cây ăn trái gồm sầu riêng, xoài và bưởi đạt 8.200 ha.

Việc phát triển nhiều loại cây ăn trái giúp THACO AGRI đa dạng hóa danh mục nông sản, thay vì phụ thuộc vào một sản phẩm duy nhất. Với xoài, quy hoạch 5.400 ha và sản lượng dự kiến 100.000 tấn/năm cho thấy định hướng phát triển đáng chú ý. Bài toán tiếp theo là đưa diện tích quy hoạch vào khai thác hiệu quả, bảo đảm chất lượng đồng đều và xây dựng đầu ra ổn định cho sản lượng lớn.