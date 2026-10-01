Việt Nam có một tỷ phú sang Lào, Campuchia trồng bưởi nuôi bò: Sản lượng 60.000 tấn trái mỗi vụ, mục tiêu sở hữu hơn 200.000 con bò

Bưởi được quy hoạch trồng kết hợp với các cánh đồng cỏ chăn nuôi bò nhằm kiểm soát cỏ dại tự nhiên và hạn chế sự phát triển của sâu bệnh.

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Từ lĩnh vực sản xuất ô tô, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, đang mở rộng hoạt động sang nông nghiệp thông qua THACO AGRI. Một trong những hướng đi đáng chú ý của tỷ phú Trần Bá Dương là phát triển mô hình nông nghiệp tích hợp tại Lào và Campuchia.

THACO AGRI quy hoạch 6.300 ha bưởi da xanh tại Lào và Campuchia, hướng đến sản lượng 60.000 tấn mỗi vụ. Loại cây ăn trái này được doanh nghiệp bố trí kết hợp với các cánh đồng cỏ chăn nuôi bò trong mô hình sản xuất nông nghiệp tích hợp.

Theo thông tin trên website chính thức, THACO AGRI lựa chọn giống bưởi da xanh ruột hồng, quy hoạch vùng trồng tại Campuchia và Lào, với thị trường tiêu thụ dự kiến là Trung Quốc và các quốc gia khác. Doanh nghiệp công bố diện tích quy hoạch 6.300 ha, sản lượng 60.000 tấn mỗi vụ và mùa thu hoạch quanh năm.

THACO AGRI cho biết bưởi được quy hoạch trồng kết hợp với các cánh đồng cỏ chăn nuôi bò nhằm kiểm soát cỏ dại tự nhiên và hạn chế sự phát triển của sâu bệnh. Các nông trường bưởi được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cấp nước trong mùa khô và thoát nước khi mưa. Đây là định hướng sản xuất do doanh nghiệp công bố; diện tích quy hoạch không đồng nghĩa toàn bộ vùng trồng đã được triển khai.

Đã thu hoạch bưởi tại Campuchia

Một địa điểm đã triển khai trồng bưởi da xanh là nông trường Andong Meas, thuộc Khu liên hợp nông nghiệp Koun Mom tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia.

Theo bài viết đăng ngày 7/11/2023 trên website THACO AGRI, nông trường này quy hoạch 270 ha bưởi da xanh truyền thống, với sản lượng hàng trăm tấn mỗi năm. Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2023, nông trường thu hoạch 45 tấn bưởi.

Cũng theo nguồn tin trên, nông trường khi đó đang chăm sóc cây, cải tạo đất và chuẩn bị kế hoạch sản xuất cho năm 2024. Doanh nghiệp đồng thời đề cập định hướng mở rộng quy hoạch vùng trồng bưởi kết hợp chăn nuôi bò tại Khu liên hợp Koun Mom.

Koun Mom là một trong những khu liên hợp nông nghiệp của THACO AGRI tại Campuchia. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, khu liên hợp có diện tích gần 25.000 ha, thuộc hai huyện Lumphat và Koun Mom, tỉnh Ratanakiri. Ngoài chuối, khu vực này còn phát triển các loại cây ăn trái như xoài, dứa, mít, bưởi, nhãn, dừa và sầu riêng.

Phát triển trồng trọt kết hợp chăn nuôi bò

Tại Lào, THACO AGRI tham gia quản trị và hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) từ năm 2021. Theo website THACO AGRI, quỹ đất tại Lào hơn 31.000 ha, được quy hoạch cho các vùng trồng chuối, dứa và cây ăn trái như xoài, bưởi, kết hợp chăn nuôi bò, nuôi chim yến và dê.

Trong kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của khu liên hợp HAGL Agrico Lào, doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng mới 212 ha bưởi, với sản lượng dự kiến 300 tấn. Kế hoạch này cũng bao gồm hoạt động trồng cỏ, bắp phục vụ chăn nuôi và nâng tổng đàn bò lên 13.095 con vào cuối năm 2024. Đây là các chỉ tiêu kế hoạch tại thời điểm công bố, không phải số liệu xác nhận kết quả thực hiện.

Ở cấp độ toàn hệ thống, THACO AGRI theo đuổi mô hình sản xuất nông nghiệp tích hợp và tuần hoàn, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất chế biến và cung ứng vật tư nông nghiệp. Doanh nghiệp cho biết tận dụng phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn cho bò, đồng thời sử dụng phân bò hữu cơ để chăm bón vườn cây ăn trái.

Trong thông điệp năm 2026, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cho biết đến cuối năm 2025, doanh nghiệp cơ bản hình thành 4 khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại Campuchia, Lào và Gia Lai, kết hợp trồng các loại cây ăn trái nhiệt đới với chăn nuôi bò từ sinh sản đến vỗ béo lấy thịt.

Năm 2026, THACO AGRI đặt mục tiêu đưa tổng diện tích trồng sầu riêng, xoài và bưởi lên 8.200 ha, đồng thời nâng tổng đàn bò lên hơn 200.000 con. Các chỉ tiêu này áp dụng cho toàn hệ thống, không riêng hoạt động tại Lào và Campuchia.

Với bưởi da xanh, doanh nghiệp đang định hướng phát triển vùng trồng tại hai quốc gia láng giềng, kết hợp với hoạt động chăn nuôi bò trong các khu liên hợp. Tiến độ triển khai diện tích quy hoạch và sản lượng thực tế sẽ là những dữ kiện cần tiếp tục theo dõi để đánh giá quy mô hoạt động của mô hình.