Công an xác minh 10 chỉ vàng 24K bọc giấy kẻ ô vuông rơi trên đường

Nhặt được chiếc ví bên trong có 10 chỉ vàng 24K tại xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang, ông Vương Quang Chi (72 tuổi) đã chủ động trình báo công an, nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả tài sản.

heo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, khoảng 11h ngày 17/10, tại ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Phong, ông Vương Quang Chi (sinh năm 1954, trú tại địa phương) nhặt được một chiếc ví bên trong có số nữ trang nghi là vàng.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, ông Chi đã nhanh chóng trình báo Công an xã Vĩnh Phong, nhờ hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Ông Vương Quang Chi cùng Công an xã Vĩnh Phong trao trả tài sản cho bà Phan Thị Bạch. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Số nữ trang 10 chỉ vàng 24K được ông Chi nhặt được và trình báo Công an xã để tìm người đánh rơi. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Phong khẩn trương tiến hành xác minh, xác định chủ nhân chiếc ví là bà Phan Thị Bạch (sinh năm 1951, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang). Bên trong ví có tổng cộng 10 chỉ vàng 24K.

Theo bà Bạch, trong lúc di chuyển qua địa bàn xã Vĩnh Phong, bà đã sơ suất đánh rơi tài sản. Sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Phong đã phối hợp trao trả chiếc ví cùng toàn bộ số vàng cho bà Bạch.

Hành động nhặt được của rơi, tìm người trả lại của ông Vương Quang Chi thể hiện đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang