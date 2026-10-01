Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp công bố thua kiện, phải trả 115 tỷ đồng cho đối tác

Sau hàng loạt biến động nhân sự cấp cao, Nhiệt điện Hải Phòng tiếp tục gây chú ý khi công bố kết quả vụ kiện liên quan đến hợp đồng cung cấp than.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến kết quả giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với CTCP Khoáng sản Đan Ka. Theo đó, doanh nghiệp đã nhận được bản án phúc thẩm số 47/2026/KDTM-PT ngày 29/9/2026 của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng vào ngày 12/10.

Theo phán quyết có hiệu lực từ ngày 29/9/2026, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn là CTCP Khoáng sản Đan Ka, đồng thời không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Nhiệt điện Hải Phòng. Tòa án quyết định sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2026/KDTM-ST ngày 11/6/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng.

Đáng chú ý, Nhiệt điện Hải Phòng bị buộc phải thanh toán tổng cộng gần 114,82 tỷ đồng cho Khoáng sản Đan Ka. Trong đó, số tiền chênh lệch giá than đối với 150.498,99 tấn than là hơn 80,15 tỷ đồng, còn khoản tiền lãi phát sinh lên tới hơn 34,65 tỷ đồng.

Khoản tiền phải thanh toán xuất phát từ hợp đồng cung cấp số 7217/HĐCC-NĐHP được hai bên ký kết ngày 9/12/2021. Đây là hợp đồng cung cấp than nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất điện của Nhiệt điện Hải Phòng.

Theo nội dung bản án, năm 2021, Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu mua 200.000 tấn than nhập khẩu. Khoáng sản Đan Ka là đơn vị trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp than với doanh nghiệp điện này.

Tuy nhiên, bước sang năm 2022, giá than thế giới tăng mạnh, phát sinh bất đồng giữa hai bên về việc điều chỉnh đơn giá thanh toán. Khoáng sản Đan Ka đề nghị điều chỉnh giá bán than theo biến động thị trường, trong khi Nhiệt điện Hải Phòng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu thanh toán phần chênh lệch giá.

Theo hồ sơ vụ án, Khoáng sản Đan Ka đã cung cấp tổng cộng hơn 155.388 tấn than cho Nhiệt điện Hải Phòng. Sau khi đối trừ khối lượng liên quan, phần than làm cơ sở xác định khoản chênh lệch giá tranh chấp là gần 150.499 tấn.

Quá trình giải quyết vụ án kéo dài qua cả hai cấp xét xử. Tại phiên sơ thẩm tháng 6/2026, tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Khoáng sản Đan Ka về khoản chênh lệch giá than và tiền lãi. Không đồng ý với kết quả này, phía Đan Ka tiếp tục kháng cáo.

Đến phiên phúc thẩm ngày 29/9, Hội đồng xét xử nhận định yêu cầu thanh toán chênh lệch giá than của nguyên đơn có căn cứ. Tòa án cũng chấp nhận yêu cầu tính lãi chậm trả, với số tiền hơn 34,65 tỷ đồng, qua đó đưa tổng nghĩa vụ thanh toán của Nhiệt điện Hải Phòng lên gần 115 tỷ đồng.

Ngoài khoản tiền trên, theo bản án, Nhiệt điện Hải Phòng còn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm hơn 222,8 triệu đồng và án phí phúc thẩm 2 triệu đồng. Trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ thi hành án, doanh nghiệp còn có thể phát sinh thêm khoản lãi theo quy định pháp luật.

Diễn biến pháp lý mới xuất hiện trong bối cảnh Nhiệt điện Hải Phòng liên tiếp trải qua những thay đổi đáng chú ý ở bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Nhiệt điện Hải Phòng nhận được văn bản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, khi đó là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Bá bị điều tra về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đến ngày 13/10, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng tiếp tục thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Dương Sơn Bá, sau gần 5 tháng kể từ khi ông bị bắt tạm giam. Doanh nghiệp chưa công bố nhân sự chính thức thay thế ông Bá ở vị trí này.

Về hoạt động kinh doanh, Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002, hiện vận hành hai nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2 với tổng công suất thiết kế 1.200 MW.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 6.081 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 508 tỷ đồng, tăng gần 25%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 638 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch cả năm.