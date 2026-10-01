Tất cả người dân có ô tô xe máy chú ý thông báo mới nhất của công an

Công an vừa có hướng dẫn về việc xử lý trường hợp mất hoặc mờ biển số xe để không vi phạm pháp luật.

Tình trạng rơi rụng, thất lạc hoặc mờ biển số xe là sự cố không hiếm gặp đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa bão hay khi di chuyển qua các đoạn đường ngập lụt. Để giúp người dân nắm vững quy định pháp luật và thuận tiện trong quá trình xin cấp đổi, cấp lại, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP. Hải Phòng đã ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết các bước xử lý chuẩn xác, nhanh gọn.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện giao thông gắn biển số không rõ chữ, số, bị mờ, che lấp hoặc hoàn toàn không có biển số sẽ bị xử phạt hành chính. Đáng chú ý, nhiều chủ phương tiện vì nóng vội hoặc tiện lợi đã tự ý in ấn, làm biển số tạm bằng bìa hoặc kim loại tự chế để lưu thông.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lực lượng chức năng khẳng định hành vi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và tuyệt đối bị nghiêm cấm. Khi gặp phải sự cố này, người dân cần chủ động xử lý theo quy trình 3 bước sau:

Bước 1: Ứng phó tại chỗ ngay khi phát hiện rơi, mất biển số

Nếu đánh rơi biển số khi đi qua những cung đường ngập nước, người dân nên cẩn trọng quay lại rà soát, tìm kiếm ngay tại khu vực đó nếu đảm bảo an toàn giao thông, hoặc chủ động đăng thông tin hỗ trợ tìm kiếm lên các hội nhóm mạng xã hội.

Trường hợp nghi ngờ biển số bị mất cắp hoặc rơi mất hoàn toàn không tìm lại được, chủ xe cần đến ngay Công an xã/phường nơi xảy ra sự việc để làm thủ tục trình báo. Việc khai báo này không chỉ giúp hoàn tất hồ sơ pháp lý mà còn ngăn ngừa rủi ro kẻ gian lợi dụng biển số xe bị mất gắn vào các phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bước 2: Kê khai thủ tục cấp đổi trực tuyến tại nhà

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Nhằm cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi và xếp hàng, người dân có thể hoàn tất việc nộp hồ sơ xin cấp lại biển số xe thông qua môi trường mạng. Bằng cách truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, người dùng tìm chọn dịch vụ "Đăng ký, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe". Tại đây, chủ xe thực hiện kê khai đầy đủ số khung, số máy, lý do xin cấp lại (mất, hư hỏng hoặc mờ biển), đính kèm ảnh chụp giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tiếp nhận và cấp mã hồ sơ kèm ngày hẹn giải quyết trực tiếp.

Bước 3: Nhận biển số xe mới tại cơ quan Công an

Đến lịch hẹn, chủ phương tiện đưa xe cùng các giấy tờ liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã/phường tùy theo phân cấp quản lý phương tiện. Hồ sơ chuẩn bị gồm có: Thẻ Căn cước công dân của chủ xe, Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số cũ nộp lại (nếu thuộc trường hợp mờ, gãy hỏng). Theo quy định, thời gian xem xét giải quyết và cấp lại biển số mới chỉ diễn ra trong vòng vài ngày làm việc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, trong khoảng thời gian chờ được cấp lại biển số mới, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện thiếu biển số hoặc sử dụng biển số tự chế tham gia giao thông. Giải pháp tối ưu và an toàn nhất là chủ động chuyển sang các phương tiện công cộng hoặc phương tiện thay thế hợp lệ khác trong vài ngày chờ đợi để tránh bị xử phạt đáng tiếc.