Hộ kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu: Chuyên gia kiến nghị áp dụng ngay từ năm 2026

Chuyên gia cho rằng áp dụng ngay từ năm 2026 sẽ giúp hộ kinh doanh doanh thu 3-10 tỷ đồng có thêm thời gian thích nghi, tránh thiệt thòi vì chưa chuẩn bị đủ hóa đơn, chứng từ để tính thuế theo lợi nhuận.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas

Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chiều 17/10.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế tính trên thu nhập hoặc thuế suất (x) với doanh thu tính thuế.

Đánh giá đề xuất nâng ngưỡng doanh thu nhóm 2 lên 10 tỷ đồng ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết khi đề xuất này được thông qua, ngưỡng doanh thu mới của nhóm 2 sẽ là 1 - 10 tỷ đồng, được lựa chọn áp dụng thực hiện tính thuế theo phương pháp thuế đơn giản (thuế suất x doanh thu), hoặc theo % lợi nhuận. Điều này cũng đồng nghĩa, nhóm 3 sẽ được nâng ngưỡng từ 10 - 50 tỷ đồng và bắt buộc tính thuế theo lợi nhuận.

Với giải pháp này, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chỉ cần ghi nhận một sổ doanh thu S2a-HKD cũng như thực hiện kê khai đầy đủ doanh thu bán ra để nộp thuế và không phải thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng,.. đầu vào, hay chuẩn bị đầy đủ sổ sách kế toán như phương pháp tính thuế theo lợi nhuận.

Theo ông Tuấn, mặc dù, hóa đơn, chứng từ đầu vào không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế, nhưng hộ, cá nhân kinh doanh cần lấy hóa đơn, chứng từ đầu vào đầy đủ nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hoặc tránh mất thời gian giải trình hệ số K với cơ quan thuế.

Điều này giúp giảm áp lực chi phí tuân thủ và chi phí vận hành cho phần lớn hộ kinh doanh trong nền kinh tế, giúp họ giữ lại được phần lớn lợi nhuận của hoạt động kinh doanh mà không cần lo ngại đến các khoản thuế truy thu từ sự thiếu đầy đủ hóa đơn, chứng từ...của phương pháp tính thuế theo lợi nhuận.

Hiện có ý kiến đại biểu quốc hội cho rằng đề xuất việc nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỷ đồng để áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản áp dụng từ kỳ tính thuế 2027 để đồng bộ với các luật thuế khác. Bởi nếu áp dụng quy định từ kỳ tính thuế 2026 sẽ mang tính hồi tố và phát sinh việc quyết toán lại.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng nên có điều khoản cho phép áp dụng ngưỡng doanh thu lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản từ năm 2026.

Bởi theo ông, nếu thực sự áp dụng cho năm 2027, bỏ qua năm 2026 thì sẽ tạo ra vấn đề nghiêm trọng khi thực hiện chính sách thuế. Đó là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 – 10 tỷ đồng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, thanh toán…để đáp ứng các điều kiện cần thiết khi ghi nhận chi phí được trừ khi tính thuế.

“Khi chưa đủ khả năng chuẩn bị hóa đơn, chứng từ hợp lệ để thực hiện nghĩa vụ thuế theo lợi nhuận, chính bản thân hộ, cá nhân kinh doanh nhóm này sẽ chịu nhiều thiệt thòi, bởi lẽ, nhiều chi phí thực tế sẽ không được cơ quan thuế chấp nhận.

Trong khi, nguyên tắc cơ bản khi thay đổi một chính sách thuế lớn, là cần có một giai đoạn thích nghi và chuyển tiếp, tối thiểu 1.5 – 2 năm, giúp người nộp thuế quen dần một phương pháp tính thuế mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo vị này, hiện chưa bước vào giai đoạn quyết toán hàng năm. Hiện tại, nghĩa vụ thuế trong năm 2026 (kê khai hàng quý) chỉ phải thực hiện kê khai, tạm nộp thuế theo % doanh thu, không phân biệt nhóm tính thuế theo % doanh thu hay % lợi nhuận. Do đó, việc cho phép áp dụng ngưỡng doanh thu lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản từ năm 2026 không ảnh hưởng đến chính sách thuế hiện tại. Mà ngược lại, sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng.

Vị chuyên gia cho biết nếu đề xuất trên được thông qua thì hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chỉ cần thực hiện đúng quy định xuất hóa đơn đầu ra. Đó là xuất đúng giá trị doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và xuất đúng thời điểm ghi nhận doanh thu. Điều này có thể được thực hiện thông qua các phần mềm bán hàng hay phần mềm khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, mà không cần can thiệp quá nhiều từ hộ, cá nhân kinh doanh thông qua tính năng xuất hóa đơn điện tử tự động cuối ngày.

Việc không bắt buộc tính thuế theo lợi nhuận, có thể giúp hộ, cá kinh doanh không phải chi trả chi phí kế toán, hoặc dịch vụ kế toán, hoặc nếu có chi trả thì chi phí kế toán cũng sẽ rất thấp.

Hay nói cụ thể hơn, đề xuất này sẽ giúp giảm mạnh chi phí vận hành, chi phí tuân thủ của hộ, cá nhân kinh doanh. Họ chỉ cần thực hiện đúng quy định xuất hóa đơn đầu ra và tận dụng dữ liệu hóa đơn điện tử để ghi nhận sổ doanh thu bán hàng S2a-HKD.