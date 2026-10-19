Ai là người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong bọc nilon đen giữa bãi đất trống ở TP.HCM khẩn trương liên hệ công an

Đi làm ngang qua bãi đất trống, người phụ nữ phát hiện một bé gái sơ sinh đặt trong bọc ni lông màu đen, không mặc quần áo, dây rốn đã cắt; không có giấy tờ, tài sản hoặc đồ vật kèm theo.

Ngày 19/10, UBND xã Long Điền (TP.HCM) phát thông báo tìm cha, mẹ và người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ roi.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 7h ngày 17/10, bà Đ.T.T.T. từ nhà đi làm, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống đối diện số nhà 32, đường Nguyễn Trãi, ấp Long Phượng, xã Long Điền (TP.HCM).

Bé được đặt trong bọc nilon màu đen, không mặc quần áo, dây rốn đã cắt; không có giấy tờ, tài sản hoặc đồ vật kèm theo. Sau đó, bà T. đã bế em bé về nhà, rồi gọi thêm 2 người bạn đưa bé đến Bệnh viện Bà Rịa để được tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

Qua xác minh ban đầu, chưa xác định được cha, mẹ và người thân của trẻ.UBND xã Long Điền đề nghị cha, mẹ, người thân của trẻ hoặc tổ chức, cá nhân biết thông tin liên quan sớm liên hệ Phòng Văn hóa – Xã hội xã Long Điền tại trụ sở UBND xã: Số 1939 Quốc lộ 55, ấp Long Sơn, xã Long Điền, TP.HCM hoặc bà Trần Thị Bích Ngọc, số điện thoại 0777 882 556.

Thời gian tiếp nhận thông tin theo thông báo: từ ngày 17/10 đến hết ngày 24/10.UBND xã Long Điền mong người dân quan tâm, chia sẻ thông báo và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.