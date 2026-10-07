Cô gái SN 2003 phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon vàng cạnh thùng rác ở TP.HCM

Cô gái đi đổ rác ngoài đường thì thấy 1 bé gái sơ sinh trong túi nilon màu vàng với tình trạng không có quần áo và đồ đạc gì, được để trước thùng rác nên đưa về phòng trọ và nhờ người dân hỗ trợ, trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6/10, chị Đoàn Thị Quỳnh Như (SN 2003, tạm trú tại Tổ 7, khu phố Tân Mỹ, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) đi đổ rác cách dãy trọ 10m (ngoài đường), thì thấy 1 bé gái sơ sinh trong túi nilon màu vàng với tình trạng không có quần áo và đồ đạc gì, được để trước thùng rác.

Khu vực phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Công an cung cấp. Ảnh: CACC

Sau đó, chị Như bế về phòng trọ để vệ sinh, lấy đồ quấn lại rồi đem ra ngoài nhờ cô Trương Thị Tuyến ở gần đó hỗ trợ giúp đỡ. Cô Tuyến trình báo cho cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an đã đến nơi xem xét và đưa cháu bé sơ sinh đến trạm y tế phường Tân Đông Hiệp để kiểm tra sức khỏe. Tình trạng sức khỏe trẻ hiện ổn định.

Cháu bé sơ sinh đến trạm y tế phường Tân Đông Hiệp để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: CACC

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ, công an thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, xin mời liên hệ ngay với Công an phường Tân Đông Hiệp để làm thủ tục nhận lại con.

Nếu ai có thông tin về người thân của trẻ hoặc biết về sự việc liên quan cung cấp cho Công an phường hoặc phòng văn hoá xã hội phường Tân Đông Hiệp. Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với phòng Văn hoá - xã hội để hoàn tất các thủ tục, điều kiện tốt nhất cho bé.