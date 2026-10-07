Cơ quan Thuế thông báo: Người nộp thuế kiểm tra kỹ thông tin sau đây để tránh rủi ro phát sinh

Mới đây, Thuế TP.HCM đã thông tin về những điều cơ bản mà người nộp thuế cần biết, nhằm hỗ trợ người nộp thuế chủ động theo dõi và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước

Theo đó, cơ quan Thuế lưu ý người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra nghĩa vụ thuế định kỳ, gồm 4 nội dung: Hồ sơ khai thuế đã được tiếp nhận đầy đủ và có thiếu sót gì không? Số thuế đã khai, đã nộp đã được hạch toán chính xác chưa? Có khoản nợ thuế, tiền chậm nộp hay tiền phạt nào chưa xử lý không? Có thông báo hoặc quyết định nào của cơ quan thuế cần phải thực hiện không?

Khi phát hiện số liệu chưa chính xác, người nộp thuế cần chủ động đối chiếu với cơ quan thuế. Nếu khoản nợ thuế là chính xác, người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ hoặc xử lý theo cơ chế pháp luật cho phép nếu thuộc trường hợp được áp dụng.

Ảnh: Thuế TP.HCM

Cơ quan Thuế nhấn mạnh thêm, khi kiểm tra thông tin, người nộp thuế cần chú ý 6 câu hỏi: Nợ khoản gì? Số tiền bao nhiêu? Phát sinh từ khi nào? Đã quá hạn bao lâu? Số liệu có chính xác không? Cần thủ tục gì để xử lý?

Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, khi thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng 8 biện pháp cưỡng chế bao gồm:

- Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; phong tỏa tài khoản

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

- Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Ngừng sử dụng hóa đơn;

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

- Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

- Nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử.