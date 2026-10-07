Trưa 7/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nam nhân viên dưới đống đổ nát tại cửa hàng kinh doanh xe bị cháy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM).

Tìm thấy thi thể nhân viên trong cửa hàng xe bị cháy ở TPHCM

Khoảng 12h ngày 7/10, trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ cháy chi nhánh cửa hàng kinh doanh xe trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM), lực lượng cứu nạn, cứu hộ phát hiện thi thể một nạn nhân nam bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Đại diện lãnh đạo địa phương xác nhận người tử vong là nhân viên của cơ sở kinh doanh này. Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác.

Theo thông tin ban đầu, lúc 3h24 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại chi nhánh Công ty TNHH TMDV H.T.P, kinh doanh xe các loại trên đường Nguyễn Thị Tú.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng được người dân ghi lại.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 với 6 xe, 37 cán bộ, chiến sĩ và Đội khu vực 13 với 3 xe, 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lúc 3h28, lực lượng chữa cháy có mặt, triển khai đội hình dập lửa và cứu nạn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 4h30 cùng ngày.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng PCCC cứu được hai người ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn 8 người thoát nạn an toàn. Theo thông tin cập nhật, lực lượng chữa cháy đã ngăn chặn không để lửa lan sang các nhà dân xung quanh.

Vụ cháy được khống chế thành công vào sáng 7/10.

Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ diện tích 470 m² của cơ sở cùng một số xe bên trong. Trần nhà đổ sập, khói đen uy hiếp dãy nhà trọ liền kề, khiến nhiều người phải đập cửa tháo chạy. Thiệt hại tài sản cụ thể chưa được thống kê.

Đến đầu giờ chiều 7/10, đoạn đường Nguyễn Thị Tú dài khoảng 500m qua khu vực xảy ra vụ cháy vẫn được phong tỏa phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm cứu nạn.

Vụ cháy khiến cơ quan chức năng phải phong tỏa hiện trường để điều tra dẫn đến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng điều tiết giao thông hướng dẫn phương tiện rẽ sang các tuyến đường khác; giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.