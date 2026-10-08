Lời khuyên cho toàn bộ cá nhân, hộ kinh doanh chuẩn bị làm hồ sơ khai thuế quý III/2026

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân quý III/2026 là ngày 02/11/2026.

Hạn nộp tờ khai thuế quý 3/2026 (thuế GTGT, thuế TNCN)

Khoản 3 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về hạn nộp hồ sơ khai thuế. Theo đo, với loại thuế khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đồng thời căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Như vậy, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp tờ khai thuế quý 3/2026 chậm nhất ngày 31/10/2026, nhưng do ngày 31/10/2026 rơi vào thứ 7 là ngày nghỉ. Do đó, thời hạn nộp tờ khai thuế quý 3/2026 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 02/11/2026 (thứ Hai).

Cá nhân, hộ kinh doanh có thể được giải đáp các vấn đề về thuế ngay trên eTax Mobile﻿

Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), từ ngày 5/10/2026, Chatbot AI của Cục Thuế được triển khai thêm chức năng hỏi đáp các quy định, chính sách pháp luật thuế. Người nộp thuế có thể đặt câu hỏi bằng chữ hoặc giọng nói, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và nhận câu trả lời kèm dẫn chiếu tới quy định liên quan.﻿

Trước thời hạn nêu trên, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể sử dụng trợ lý ảo trên ứng dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, tìm hiểu chính sách và nhận hỗ trợ trong quá trình kê khai. Cách sử dụng gồm các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Etax Mobile, thực hiện đăng nhập với tài khoản đã đăng ký

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng, chạm vào hình robot để truy cập trợ lý ảo

Tại màn hình chào mừng đầu tiên, NNT có thể hỏi nhanh các vấn đề đang quan tâm bằng cách chạm vào các câu hỏi có sẵn đang hiển thị

Bước 3: NNT đặt câu hỏi muốn hỏi vào ô nhập và gửi câu hỏi bằng cách nhấn vào nút Gửi trên màn hình

Bước 4: Hệ thống tiếp nhận câu hỏi, phân loại câu hỏi của NNT và trả lời thông tin tương ứng

Với các câu hỏi liên quan tới thông tin của người nộp thuế, hệ thống tìm kiếm thông tin và phản hồi lại cho NNT. Một số câu hỏi như:

+ Thông tin về nợ thuế

+ Thông tin về cưỡng chế nợ thuế

+ Thông tin về hoãn xuất nhập cảnh

+ Thông tin về quyết toán thuế

+ Thông tin người phụ thuộc

Hỗ trợ khai thuế HKD tờ khai 01/CNKD (áp dụng với HKD, CNKD có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm).

Với các câu hỏi liên quan tới chính sách, pháp luật thuế, hệ thống tổng hợp các thông tin từ nhiều nguồn thông tin và phản hồi lại cho NNT

Với các câu trả lời về chính sách, pháp luật thuế, NNT có thể xem chi tiết văn bản pháp luật được tham chiếu, tài liệu được trích dẫn bằng cách nhấn vào các dòng có gắn đường dẫn (chữ màu xanh, gạch chân) hệ thống sẽ hiển thi chi tiết tài liệu.

Với các câu hỏi khác không hỗ trợ, nằm ngoài phạm vi chính sách, pháp luật thuế, hệ thống trả lời không hỗ trợ hoặc yêu cầu thêm thông tin.