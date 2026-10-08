Công an vừa ghi nhận 1 thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức livestream bán hàng trên mạng, tất cả người dân đặc biệt cảnh giác

Tạo cảm giác cho nạn nhân tưởng mình đã trúng giải độc đắc từ vài con trai giá rẻ qua livestream, các đối tượng lừa đảo dẫn dụ rồi ép "con mồi" nạp thêm tiền cọc, tiền phí quy đổi... lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát đi thông báo “khẩn” tới người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo “Mở ngọc - trúng thưởng” qua livestream.

Theo Phòng PC02, thời gian gần đây cơ quan chức năng ghi nhận 1 thủ đoạn lừa đảo mới qua hình thức bán ngọc trai trên livestream. Các đối tượng không yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu mà từng bước tạo lòng tin rồi nâng số tiền phải chuyển.

Các đối tượng dẫn dụ bằng các sản phẩm giá thấp; giới thiệu các combo ngọc trai trên livestream, trong đó có combo 688.000 đồng để mở 5 con trai. Nạn nhân được thông báo nếu tìm thấy ngọc đạt tiêu chuẩn sẽ được doanh nghiệp thu mua lại với giá cao.

Những livestream thu hút rất đông người xem. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, các đối tượng tạo cho “con mồi” cảm giác “trúng lớn”. Sau khi nạn nhân tham gia, đối tượng thông báo đã tìm được ngọc đạt tiêu chuẩn và có thể bán lại với giá lên tới 1,159 tỷ đồng. Đây là bước đánh vào tâm lý ham lợi và khiến nạn nhân tin rằng mình đã “trúng thưởng”.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục đưa ra lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đối tượng thông báo khoản 688.000 đồng ban đầu chỉ là tiền cọc. Muốn “thanh khoản”, nạn nhân phải đóng thêm 14,2 triệu đồng để đủ giá trị combo.

Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra yêu cầu mới là đóng quy đổi tiền tệ 3%, tương ứng số tiền 34,77 triệu đồng, với lý do hoàn tất thủ tục để nhận khoản tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Tin nhắn các đối tượng lừa đảo gửi cho nạn nhân. Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại, các đối tượng dùng “bằng chứng” giả để củng cố lòng tin. Đối tượng còn đưa ra hình ảnh giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã QR, video livestream và hình ảnh những người được cho là đã nhận tiền để tạo cảm giác nhiều khách hàng đã giao dịch thành công.

Đáng chú ý là số tiền bị yêu cầu chuyển tăng dần sau mỗi bước. Khi nạn nhân đã bỏ tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra lý do mới để yêu cầu chuyển thêm, đánh vào tâm lý “đã chuyển đến đây thì cố thêm một lần để lấy lại tiền”.

Công an đề nghị người dân cảnh giác với mọi lời mời mua hàng, tham gia livestream mà cam kết được thu mua lại với giá cao hoặc nhận thưởng lớn. Đặc biệt, không chuyển thêm tiền để “mở khóa”, “thanh khoản”, “đóng phí” hoặc “quy đổi” nhằm nhận tiền thưởng.