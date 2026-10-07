Shark Bình liên quan thế nào trong đường dây lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của "ông trùm" Mr Pips?

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech kiêm Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, bị cáo buộc chỉ đạo duy trì tài khoản ví điện tử tiếp tay cho sàn forex trái phép và tạo dữ liệu đối phó cơ quan công an, qua đó vướng lao lý với cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng.

Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 26/10, tòa sẽ mở phiên xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips, ngụ TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter, ngụ Hưng Yên), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình, ngụ Hà Nội; Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) cùng các đồng phạm.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử với các tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế. Phiên toà dự kiến kéo dài 15 ngày, theo hình thức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.

Đây là vụ án có số lượng bị cáo đặc biệt lớn, liên quan đường dây lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam cầm đầu.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (trái) và Phó Đức Nam. Nguồn: Vietnamnet

Theo cáo trạng, với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.Mr Pips,còn bị cáo buộc sử dụng tiền có được từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, vàng và đổi ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, được nhiều người biết đến với tên gọi Shark Bình, bị cáo buộc tham gia rửa gần 320 tỷ đồng liên quan đường dây của Phó Đức Nam.

Công ty cổ phần Ngân Lượng, do Shark Bình, giữ chức chủ tịch HĐQT, cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Để nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ trong đường dây của Mr Pips đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian; trong đó có Ngân Lượng, sau đó kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào các sàn forex của Phó Đức Nam.

Sau khi được cấp dưới báo cáo, Shark Bình bị cáo buộc biết các sàn forex của Mr Pips hoạt động vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì các tài khoản ví Ngân Lượng gắn với các sàn này. Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của các sàn; đồng thời phối hợp tạo dữ liệu nạp, rút của một ví khác để cung cấp cho cơ quan công an.

Quá trình điều tra bổ sung sau đó tiếp tục xác định số tiền liên quan đến hệ thống Ngân Lượng tăng lên gần 320 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cáo buộc hành vi này của ông Nguyễn Hòa Bình phạm vào tội rửa tiền.