Shark Bình và "ông trùm" Mr Pips chuẩn bị hầu tòa

TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm về nhiều tội danh liên quan đường dây lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng và rửa tiền 319 tỷ đồng.

Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 26/10, tòa sẽ mở phiên xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips, ngụ TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter, ngụ Hưng Yên), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình, ngụ Hà Nội; Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) cùng các đồng phạm.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử với các tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Bị can Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips, ngụ TP.HCM). Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.

Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó).

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai tại Việt Nam.

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên, bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ảnh: CACC

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Trong vụ án, Phó Đức Nam là người bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa, “ông trùm” đường dây lừa đảo Phó Đức Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Các bị can Nguyễn Hòa Bình và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh) đã giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền với số tiền lên đến 319 tỷ đồng.